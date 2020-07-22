Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
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На Украине задержан подозреваемый в организации убийства Захарченко

Life.ru14:44

Схвачен предполагаемый убийца главы ДНР Александра Захарченко

Московский Комсомолец14:37

На Украине задержали экс-сотрудника СБУ, ранее обвиненного в убийстве главы ДНР Александра Захарченко

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СБУ задержала предполагаемого заказчика убийства Захарченко

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СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

РИА Новости14:02

На Украине задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко

URA.Ru14:25

На Украине задержали обвиненного в убийстве главы ДНР бывшего сотрудника СБУ

Lenta.ru09:28
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Общество

Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла

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Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
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Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
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Экономика

Илон Маск получит двухмиллиардную премию от Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск сможет получить премию в два миллиарда долларов после того, как средняя рыночная капитализация Tesla превысила 150 миллиардов долларов за полгода.
Lenta.ru 13:33
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
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Кино

Раскрыты сроки выхода второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Старатели сайта Redanian Intelligence выяснили по своим каналам приблизительные производственные и премьерные сроки продолжения «Ведьмака».
Киноафиша России 09:44
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
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Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
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Общество

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
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Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт 14:49
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
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Общество

Дерипаска высказался против расширения Москвы

Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал новые фото Пугачевой в мини-юбке

Шоумен Максим Галкин опубликовал серию новых фотографий, на которых запечатлен с супругой певицей Аллой Пугачевой.
Слово и Дело 13:00
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Путешествия

Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии

Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
Экономика сегодня вчера в 22:54
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Общество

У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей

В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Происшествия

Экс-главу ТАНТК Бериева подозревают в крупном мошенничестве

Как писал N, до 20 апреля прошлого года Юрий Грудинин работал в ТАНТК (занимал должности генерального директора и генерального конструктора).
Город N (Ростов) 11:37
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Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Армия и оружие

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России

Официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало сообщил, что фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" принят в состав российского флота.
Инфорос вчера в 05:27
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Армия и оружие

Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник

Discover24 вчера в 03:02
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Политика

NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 14:26
Футбол

Хлопнул дверью: «Оренбург» попрощался с РПЛ победой над «Динамо»

«Оренбург» попрощался с Российской премьер-лигой победой над «Динамо».
КП - Самара 14:20
Космос

«Астероидный дождь» около 800 млн лет назад бомбардировал Землю и Луну

Около 800 лет назад на поверхности луны образовались многие знаменитые кратеры.
Live24 04:36
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Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Политика

Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

«Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства.
Известия 13:16
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