СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.

СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского

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