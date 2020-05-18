Политика
Газета.RuСБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
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с чего всё началось
"В соответствии с требованием ст. 214 Уголовно-процессуальным кодексом Украины сообщаю, что во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева от 23 апреля 2020 года и на основании вашего обращения главным следственным управлением СБУ 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены данные о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовным кодексом Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены", - говорится в ответе заместителя главы СБУ Владимира Горбенко на депутатский запрос, который на странице в Facebook опубликовал Вятрович.ТАСС14:55
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В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек
Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
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Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
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Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы
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Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК
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Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома
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Политика
МИД Украины заявил о разработанной стратегии «деоккупации» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработанной Киевом стратегии "деоккупации" Крыма.
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Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
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Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
Гаджеты
Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820
MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор.
Astera 07:30
Общество
В Москве женщине-инвалиду отменили штраф за нарушение самоизоляции
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 16:34
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
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Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:01
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Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты 22:15
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Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
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В Брянской городской больнице №1 врачи заразились коронавирусом
Брянская учительская газета 10:10
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Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Общество
В Башкирии вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей
В республике Башкортостан вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для всех страдающих хроническими заболеваниями, а также тех, кто проживает совместно с ними, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи.
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Авто
«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением
Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
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Кадыров потребовал уволить медиков, рассказавших о нехватке масок
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал медицинских работников, рассказавших о нехватке защитных средств в регионе, «провокаторами».
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Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
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Самбурская подала в суд на продюсерскую компанию Дробыша
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Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
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Футбол
Игроки «Райо Вальекано» бойкотируют тренировки из-за снижения зарплат
Футболисты "Райо Вальекано" отказываются выходить на тренировки и занимаются в домашних условиях, сообщают испанские СМИ.Игроки пошли на такие меры из-за снижения зарплат в период пандемии коронавируса.
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