Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента страны Леонида Кучмы. Их подозревают в государственной измене, сообщает депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

СБУ завела дело о госизмене против Кучмы и Ермака

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