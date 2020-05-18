Политика

РЕН ТВРЕН ТВСБУ завела дело о госизмене против Кучмы и Ермака

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента страны Леонида Кучмы. Их подозревают в государственной измене, сообщает депутат Верховной рады Владимир Вятрович.
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Второго президента Украины Леонида Кучму подозревают в госизмене

Комсомольская правдавчера в 15:21

Депутат Рады сообщил, что СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы

ТАССвчера в 14:55

СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского

Газета.Ruвчера в 15:55

Уголовное дело о госизмене возбудили против главы офиса Зеленского и Кучмы

Известиявчера в 14:51

СБУ начала расследование госизмены Кучмы и главы офиса Зеленского

Lenta.ruвчера в 14:30

Против Кучмы и главы офиса Зеленского завели дело о госизмене

Взгляд.рувчера в 14:27

СБУ завела дело о госизмене против Кучмы и Ермака

РЕН ТВвчера в 14:22
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Общественное телевидение России вчера в 07:09
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Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Гаджеты

Apple предложила сдавать Android-смартфоны для покупки iPhone

Стало известно, что Apple предложила сдавать Android-смартфоны для покупки iPhone.
Ferra 02:58
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Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
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Общество

ФСБ проверит системы, контролирующие самоизоляцию россиян

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ напомнила, что регионы должны согласовывать с ней разработку систем, следящих за соблюдением гражданами режима самоизоляции.
URA.Ru 00:44
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Общество

Матвиенко назвала число заразившихся коронавирусом сенаторов

Пять сенаторов и часть сотрудников аппарата Совета Федерации заразились коронавирусной инфекцией, сообщила председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.
Life.ru 03:46
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Общество

Генпрокуратура нашла новые фейки о предназначении коронавируса

Генпрокуратура опровергла распространяемые в Северной Осетии слухи, что COVID-19 создан для чипирования людей и "сокращения населения планеты", сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 04:08
Здоровье

Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса

Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru вчера в 17:10
15
Общество

Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование

Студент НИУ ВШЭ, бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в Европейский суд по правам человека на политическое преследование.
Daily Storm 03:15
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Общество

Новые положительные тесты на SARS-CoV-2 подтверждены в 83 регионах РФ

Москва, 19 мая 2020, 10:49 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус выявлены в течение суток в 83 российских регионах.
REGNUM 03:49
10
Армия и оружие

США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

Как заявляет официальный Каракас, это было сделано для дальнейшего проникновения к дворцу Мирафлорес – резиденции президента страны Мадуро.
Взгляд.ру 01:30
Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России

Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
ТАСС 04:04
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Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
1,1K
Общество

Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс

Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
Газета.Ru 03:31
Игры

Распродажа всех частей Ведьмака — скидки до 85% на GOG

На GOG.com стартовала распродажа всех частей Ведьмака. До 25 мая игры серии продаются со скидками до 85%.
Cyber.sports.ru вчера в 11:36
Общество

МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Здоровье

Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в Москве

Комсомольская правда 03:21
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Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском вчера в 14:24
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Армия и оружие

Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае

"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21
Спорт

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Экономика

ВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
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Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве.
BFM.ru 02:14
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Экономика

Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO

Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
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