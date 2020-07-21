с чего всё началось

Уголовное дело по факту захвата автобуса в украинском городе Луцк возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), заявил председатель СБУ Иван Баканов, 21 июля сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ завела уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке

Политика Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2» Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.

Кино На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая» На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».

Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 143

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Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет. 46

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Общество Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 54

Политика Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края. 187

Киберспорт Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.