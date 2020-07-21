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ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСБУ завела уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке

Уголовное дело по факту захвата автобуса в украинском городе Луцк возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), заявил председатель СБУ Иван Баканов, 21 июля сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
По факту захвата заложников в украинском Луцке возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщается на официальной странице в "Фейсбуке
" Управления СБУ по Волынской области.
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