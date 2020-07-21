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ИА Красная ВеснаСБУ завела уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке
Уголовное дело по факту захвата автобуса в украинском городе Луцк возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), заявил председатель СБУ Иван Баканов, 21 июля сообщает пресс-служба ведомства.
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По факту захвата заложников в украинском Луцке возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщается на официальной странице в "Фейсбуке" Управления СБУ по Волынской области.Life.ru12:22
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Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
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Нарушения при лечении коронавируса выявили в Свердловской области
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Клубы РПЛ могут быть лишены возможности уволить Прядкина
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