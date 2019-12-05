Политика
КоммерсантъСБУ заявила о задержании члена «Единой России»
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
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На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.Коммерсантъвчера в 16:34
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«Ехал за украинским паспортом»: в СБУ рассказали о задержании «единоросса» на границе с Крымом
Московский Комсомолец00:11
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