с чего всё началось

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина, который якобы являлся куратором руководителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Фамилию мужчины в СБУ не озвучили.

Политика Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море. 119

Футбол Леан после победы над «Ювентусом» поблагодарил Ибрагимовича Нападающий «Милана» Рафаэл Леан после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) отметил, что команда заслужила 3 очка.

Общество Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19 Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.

Общество Приемным родителям увеличат пенсии С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере. 17

Общество В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр. 4

Происшествия В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом «Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе. 71

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 951

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3K

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 100

Общество У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 847

Армия и оружие Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2,3K