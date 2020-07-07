Политика
ФАНСБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина, который якобы являлся куратором руководителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Фамилию мужчины в СБУ не озвучили.
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с чего всё началось
При этом на официальном сайте СБУ опубликованы записи телефонных разговоров задержанного (Андрея Николаевича К.) якобы с россиянами, объявленными в розыск по делу о крушении в 2014 году в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.Коммерсантъвчера в 16:06
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Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
Политика
Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая
К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
РБК вчера в 22:21
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
Футбол
Леан после победы над «Ювентусом» поблагодарил Ибрагимовича
Нападающий «Милана» Рафаэл Леан после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) отметил, что команда заслужила 3 очка.
Спорт-Экспресс вчера в 19:42
Общество
Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19
Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
РИА Новости 00:50
Политика
Лидер группы «Ленинград» Шнуров стал сопредседателем Партии роста
Mockva.ru вчера в 10:13
Общество
Приемным родителям увеличат пенсии
С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
Российская газета 00:46
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Происшествия
В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом
«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM 05 июля в 22:32
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Гаджеты
Samsung анонсировал виртуальную презентацию в августе
Афиша Daily вчера в 19:37
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
Piter.tv 06 июля в 03:24
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН вчера в 20:57
Здоровье
В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»
Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
7 новостей вчера в 15:11
Общество
Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной
Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Гаджеты
Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов
Мошенники нашли новый способ обмана при продаже смартфонов, заявил эксперт Василий Пителинский.
Аргументы недели 00:47
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля
У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт вчера в 19:54
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:46
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Волочкова выиграла суд по делу о 22 квартирах в Астрахани
Анастасия Волочкова выиграла суд по делу о 3 миллионах долларов, которые она одолжила бывшему мужу Игорю Вдовину.
ТВ Центр вчера в 13:01
Здоровье
Минздрав Алтайского края: Ситуация с COVID-19 кардинально поменялась
По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, если на первых этапах распространения коронавируса в крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в настоящее время ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших.
Коммерсантъ Новосибирск 00:51