Политика

ФАНФАНСБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина, который якобы являлся куратором руководителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Фамилию мужчины в СБУ не озвучили.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
При этом на официальном сайте
 СБУ опубликованы записи телефонных разговоров задержанного (Андрея Николаевича К.) якобы с россиянами, объявленными в розыск по делу о крушении в 2014 году в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Коммерсантъвчера в 16:06

Подробнее о событии

В Киеве заявили о задержании «куратора ДНР из ГРУ»

РБКвчера в 19:37

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Lenta.ruвчера в 14:05

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Коммерсантъвчера в 16:06

СБУ сообщила о задержании одного из «кураторов ДНР» в Киеве

Дождьвчера в 16:00

Служба безопасности Украины объявила о задержании в Киеве «куратора ДНР»

Фонтанка.Рувчера в 15:57

Служба безопасности Украины сообщила о задержании «куратора руководства ДНР»

ТАССвчера в 15:56

Украинские спецслужбы сообщили о задержании в Киеве одного из кураторов ДНР

Эхо Москвывчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
494
Политика

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
РБК вчера в 22:21
119
Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
1K
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
616
Футбол

Леан после победы над «Ювентусом» поблагодарил Ибрагимовича

Нападающий «Милана» Рафаэл Леан после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) отметил, что команда заслужила 3 очка.
Спорт-Экспресс вчера в 19:42
Общество

Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19

Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
РИА Новости 00:50
Политика

Лидер группы «Ленинград» Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Mockva.ru вчера в 10:13
45
Общество

Приемным родителям увеличат пенсии

С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
Российская газета 00:46
17
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
26
Общество

В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент

В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
4
Происшествия

В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM 05 июля в 22:32
71
Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
951
Гаджеты

Samsung анонсировал виртуальную презентацию в августе

Афиша Daily вчера в 19:37
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3K
Культура

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
Piter.tv 06 июля в 03:24
16
Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата

Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН вчера в 20:57
2
Здоровье

В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»

Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
7 новостей вчера в 15:11
1
Общество

Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС вчера в 15:06
1
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
237
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
3,7K
Гаджеты

Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов

Мошенники нашли новый способ обмана при продаже смартфонов, заявил эксперт Василий Пителинский.
Аргументы недели 00:47
1
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
100
Общество

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля

У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт вчера в 19:54
4
Общество

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
847
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
1,8K
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе

Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:46
Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
5
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
2,3K
Шоу-бизнес

Волочкова выиграла суд по делу о 22 квартирах в Астрахани

Анастасия Волочкова выиграла суд по делу о 3 миллионах долларов, которые она одолжила бывшему мужу Игорю Вдовину.
ТВ Центр вчера в 13:01
26
Здоровье

Минздрав Алтайского края: Ситуация с COVID-19 кардинально поменялась

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, если на первых этапах распространения коронавируса в крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в настоящее время ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших.
Коммерсантъ Новосибирск 00:51
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное