Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля. По данным украинской Службы безопасности, некий гражданин К. также являлся «куратором» руководства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Общество В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр. 20

Общество Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики. 238

Происшествия МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова «Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. 448

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 124

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели. 2

Общество В Приморье медаль «За любовь и верность» вручат 75 семьям Владивосток, 8 июля 2020, 03:09 — REGNUM В День семьи, любви и верности 8 июля в Приморье чествуют самые крепкие пары и вручают специальные медали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 2

Общество Среди полезных свойств шоколада оказалось укрепление иммунитета Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина напомнила о пользе шоколада и его положительном влиянии на иммунитет. 4

Космос Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,1K