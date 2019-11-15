Политика
Газета.RuСБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии. По данным СБУ, задержанный является гражданином Грузии, и с 2012 года работал на разных "должностях" в ИГ на территории Сирии.
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с чего всё началось
В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).Коммерсантъ10:57
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 05:12
Политика
Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки»
В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.
РИА Новости 10:54
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс 02:15
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Коммерсантъ 11:39
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Lenta.ru 12:07
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
News.ru 12:44
Общество
Вслед за Бари Алибасовым «Кротом» отравился известный ученый-математик
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов попал в больницу с отравлением случайно выпив средство для прочистки труб «Крот».
URA.Ru 14:14
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
РИА Новости 02:27
Футбол
Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
Чемпионат 06:48
Политика
Помпео объяснил, почему США признали Голаны, но не признали Крым
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Политика
В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа
В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт 13 ноября в 10:59
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru вчера в 10:00
Спорт
Конькобежки сборной России завоевали серебро в Минске
Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
РИА Новости 09:53
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Актуальные Новости 10:26
Общество
Дерипаска предъявил США список замороженных там активов
Список замороженных в США из-за антироссийских санкций активов предъявили в американском суде юристы Олега Дерипаски, передаёт 15 ноября РБК.
REGNUM 14:15
Армия и оружие
Легковушку испытали ударной волной взрыва
В посвященном 12-му ЦНИИ Минобороны РФ выпуске программы «Военная приемка», журналисты и съемочная бригада телеканала «Звезда» провели тест и узнали, что будет с легковым автомобилем при воздействии на него ударной волны, эквивалентной той, которая возникает при взрыве ядерного боеприпаса.
Военное дело 08:26
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
RT на русском 13:03
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на измены Плющенко с моделью из Петербурга
Продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикации СМИ о том, что у ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко, есть любовница.
Экономика сегодня 12:40
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Футбол
Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
RT на русском 14:23
Кино
Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон
Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
RuNews24.ru вчера в 03:26
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем 12 ноября в 01:53
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Популярная механика вчера в 10:15
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 14:15
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Ведомости 11:34