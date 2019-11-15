с чего всё началось

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии. По данным СБУ, задержанный является гражданином Грузии, и с 2012 года работал на разных "должностях" в ИГ на территории Сирии.

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

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