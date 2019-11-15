Политика

ИзвестияИзвестияСБУ заявила о задержании в Киевской области одного из лидеров ИГ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киевской области одного из ключевых лидеров террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) гражданина Грузии Аль Бара Шишани. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 15 ноября, на своей официальной странице в Facebook.
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с чего всё началось
В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила
 Служба безопасности Украины (СБУ).
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СБУ сообщила о задержании одного из лидеров «Исламского государства»* Аль Бара Шишани

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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