Политика
ИзвестияСБУ заявила о задержании в Киевской области одного из лидеров ИГ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киевской области одного из ключевых лидеров террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) гражданина Грузии Аль Бара Шишани. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 15 ноября, на своей официальной странице в Facebook.
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с чего всё началось
В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).Коммерсантъвчера в 10:57
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СБУ сообщила о задержании одного из лидеров «Исламского государства»* Аль Бара Шишани
Эхо Москвывчера в 22:01
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