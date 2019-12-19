Политика
RT на русскомСБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Проект России предусматривал продление гуманитарной помощи Сирии на полгода и сокращение числа трансграничных переходов с четырёх до двух. Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
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Наука
Квантовые точки помогут сохранить информацию о прививках
Планируется закрепить за каждой вакциной свою квантовую точку. В этом случае историю прививок можно будет проверить с помощью смартфона.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Происшествия
Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске
Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
Армия и оружие
Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США
Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США
Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
Футбол
Клопп: «„Фламенго“ приехал с приказом победить и вернуться героем, а нам сказали оставаться дома и играть в Кубке лиги»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед финалом клубного чемпионата мира пожаловался на ситуацию с Кубком лиги.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскритиковала фото Яны Рудковской в прозрачном платье
44-летняя продюсер сфотографирована в голубом платье на фоне новогодней елки.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер
Не улучшало положения дел ежегодное снижение оборонного бюджета и зависимое положение бундесвера по отношению к другим странам НАТО.
Культура
Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
Общество
Более 400 тыс. человек перевезут за счет субсидий в 2020 году
Российские авиакомпании перевезут более 427 тыс. пассажиров по программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград.
Футбол
Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место
Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
Гаджеты
Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах
На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Происшествия
У здания ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба
Около 6 часов вечера 19 декабря появились первые сообщения о стрельбе в центре Москвы.
Общество
Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год
Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
Космос
Построена первая карта поверхности нейтронной звезды
Учёные впервые получили настолько подробные сведения о пульсаре, что смогли построить его карту.
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Общество
Кемеровский губернатор наградил жену медалью «За служение Кузбассу»
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил свою жену Анну Цивилеву медалью «За служение Кузбассу».
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась обнаженной
32-летняя американская плюс-сайз модель Эшли Грэм готовится впервые стать мамой: она решилась на фотосессию на позднем сроке беременности.
Космос