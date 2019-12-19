Политика

RT на русскомRT на русскомСБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Проект России предусматривал продление гуманитарной помощи Сирии на полгода и сокращение числа трансграничных переходов с четырёх до двух. Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
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