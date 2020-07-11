с чего всё началось

Совбез ООН не принял резолюцию РФ о продлении трансграничной помощи для Сирии через один из КПП на границе с Турцией.

Совбез ООН не принял резолюцию России о трансграничной помощи Сирии

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