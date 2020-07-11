Политика
Политика СегодняСовбез ООН не принял резолюцию России о трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН не принял резолюцию РФ о продлении трансграничной помощи для Сирии через один из КПП на границе с Турцией.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится в заявлении на сайте постпредства.Daily Storm08 июля в 00:18
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Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии не набрал нужного числа голосов
Интерфаксвчера в 20:00
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Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Шоу-бизнес
21-летний Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера
Британские СМИ сообщают, что старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин сделал предложение своей подруге Николе Пельтц.
Super.ru 02:38
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
Спорт
PC-версия Persona 4 Golden достигла отметки в 500 тысяч игроков
Разработчики из компании Atlus объявили, что PC-версия Persona 4 Golden достигла отметки в 500 тысяч игроков.
Игромания.ру 02:53
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
REGNUM вчера в 08:29
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
ToDay News Ufa вчера в 04:18
Игры
Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.
Piter.tv 04:13
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Футбол
«В „Спартаке“ Газизову придется минимизировать право на ошибку»
Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Известия вчера в 17:00
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити
Режиссер Мэтт Ривз, который снял сагу о новых приключениях Бэтмена, а также сценарист «Клана Сопрано» будут снимать сериал о полицейских детективах Готэм-сити.
Discover24 05:07
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Политика
Абхазия ждет открытия границы с Россией 15 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подтвердил готовность открыть границу для организованных групп туристов из России с 15 июля.
Ридус 05:50
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Культура
В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания 09 июля в 10:01
Здоровье
Две женщины скончались от коронавируса в Мурманской области
В Мурманской области скончались два пациента в возрасте 67 и 68 лет с коронавирусом.
Kursk.com 09 июля в 03:37
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Автоспорт
Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня
Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.
RT на русском 06:37