Политика

Политика СегодняПолитика СегодняСовбез ООН не принял резолюцию России о трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН не принял резолюцию РФ о продлении трансграничной помощи для Сирии через один из КПП на границе с Турцией.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится
 в заявлении на сайте постпредства.
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SM News 05:55
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Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
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Общество

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"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
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PC-версия Persona 4 Golden достигла отметки в 500 тысяч игроков

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Вести.Ru 05:17
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Игры

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Футбол

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Кино

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Политика

Абхазия ждет открытия границы с Россией 15 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания подтвердил готовность открыть границу для организованных групп туристов из России с 15 июля.
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Общество

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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

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Здоровье

Две женщины скончались от коронавируса в Мурманской области

В Мурманской области скончались два пациента в возрасте 67 и 68 лет с коронавирусом.
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Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня

Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.
RT на русском 06:37
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