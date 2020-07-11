Политика

КоммерсантъКоммерсантъСБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Ранее Россия и Китай дважды заблокировали вариант резолюции, предложенный Бельгией и Германией.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится
 в заявлении на сайте постпредства.
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Совет Безопасности ООН не принял российский вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии

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