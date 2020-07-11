с чего всё началось

Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Ранее Россия и Китай дважды заблокировали вариант резолюции, предложенный Бельгией и Германией.

СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 5,5K

Футбол «Интер» рассматривает вариант с приглашением Аллегри Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может в ближайшее время вернуться к активной работе.

Игры Sony показала дизайн обложек игр для PlayStation 5 Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек игр для PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales. 7

Армия и оружие В США нашли замену истребителю F-16 ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg.

Общество В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В Воронежской области за сутки умерли три пациента с COVID-19 Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 123, до 9159, количество летальных случаев увеличилось с 79 до 82, сообщает правительство региона.

Экономика Эксперт дал прогноз по курсу рубля Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля. 4

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.

Общество Законопроект о процедуре изъятия ребенка из семьи внесен в Госдуму Законопроект о процедуре изъятия ребенка из семьи внесен в Госдуму Изымать детей из семей в случае угрозы жизни и здоровью только по решению суда, который должен вынести свой вердикт в течение 24 часов, предлагается во внесенном в Госдуму законопроекте. 70

Гаджеты Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512. Это указывает на их гибридность Сообщается, что данные компиляторы получили поддержку как настольных процессоров Alder Lake-S, так и серверных Xeon поколения Sapphire Rapids, которые должны прийти на смену Ice Lake-SP.

Футбол Сегодня «Спартак» проведёт выездной поединок против «Сочи» Обе команды не добились успеха в прошлом туре чемпионата России, поэтому сегодня постараются реабилитироваться.

Происшествия У 110 жителей Новосибирской области выявили коронавирус Сто десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 215 человек, скончались четверо, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 2