Политика
КоммерсантъСБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Ранее Россия и Китай дважды заблокировали вариант резолюции, предложенный Бельгией и Германией.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится в заявлении на сайте постпредства.Daily Storm08 июля в 00:18
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Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии не набрал нужного числа голосов
Интерфаксвчера в 20:00
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Автоспорт
Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»
Вторая сессия "Гран-при Штирии" состоится сегодня в 16.00.
Pravda.Ru вчера в 06:59
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Драчев объявил, что покидает пост президента Союза биатлонистов РФ
Сегодня на официальном сайте СБР появилось заявление главы организации Владимира Драчева, который неожиданно решил подать в отставку.
Inc-news.ru вчера в 06:42
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
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«Интер» рассматривает вариант с приглашением Аллегри
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может в ближайшее время вернуться к активной работе.
Матч ТВ 02:00
Происшествия
Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей
Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере.
Известия 09 июля в 22:15
Игры
Sony показала дизайн обложек игр для PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек игр для PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 09 июля в 14:15
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Общество
В июле жители Перми смогут наблюдать в небе МКС
Ведь значительную часть МКС занимают солнечные батареи и радиаторы для рассеивания излишнего тепла.
Рифей-Пермь вчера в 15:00
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 10:09
Армия и оружие
В США нашли замену истребителю F-16
ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg.
ТК Звезда 03:40
Общество
В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Общество
В Воронежской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 123, до 9159, количество летальных случаев увеличилось с 79 до 82, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском 09 июля в 12:19
Общество
В Крыму выявили еще 24 случая заболевания COVID-19
В Крыму за сутки выявили 24 случая коронавирусной инфекции, половина из них завозные, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:19
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 вчера в 12:29
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Общество
Законопроект о процедуре изъятия ребенка из семьи внесен в Госдуму
Законопроект о процедуре изъятия ребенка из семьи внесен в Госдуму Изымать детей из семей в случае угрозы жизни и здоровью только по решению суда, который должен вынести свой вердикт в течение 24 часов, предлагается во внесенном в Госдуму законопроекте.
Коммерсантъ вчера в 19:07
Гаджеты
Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512. Это указывает на их гибридность
Сообщается, что данные компиляторы получили поддержку как настольных процессоров Alder Lake-S, так и серверных Xeon поколения Sapphire Rapids, которые должны прийти на смену Ice Lake-SP.
3DNews вчера в 13:49
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 вчера в 03:34
Футбол
Сегодня «Спартак» проведёт выездной поединок против «Сочи»
Обе команды не добились успеха в прошлом туре чемпионата России, поэтому сегодня постараются реабилитироваться.
ГЛАС.RU 01:00
Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
РИА Новости вчера в 05:25
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
У 110 жителей Новосибирской области выявили коронавирус
Сто десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 215 человек, скончались четверо, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:00
Футбол
Каррагер: «Де Хеа не вернётся на прежний уровень»
Думаю, Давид уже не сможет вернуться на прежний уровень, который он демонстрировал несколько лет назад.
Евро-футбол.ру 02:08