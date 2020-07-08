Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Рекомендуем
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
КоммерсантъКоммерсантъ

СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Ранее Россия и Китай дважды заблокировали вариант резолюции, предложенный Бельгией и Германией.В источнике
С чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится в заявлении на сайте постпредства.
Daily Storm8 июля в 00:18
Подробнее о событии

Совет Безопасности ООН не принял российский вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии

Эхо Москвы19:10

СБ ООН не успел договориться о продлении доставки гумпомощи в САР

RT на русском22:40

СБ ООН не успел договориться о продлении доставки гумпомощи в Сирию

РИА Новости20:48

СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

Коммерсантъ19:43

Совбез ООН отклонил вторую резолюцию России о продлении гумпомощи Сирии

РБК19:50

СБ ООН не принял проект резолюции России по продлению трансграничной помощи Сирии

ТАСС19:06

Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии не набрал нужного числа голосов

Интерфакс20:00
Реклама

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия17:01
4,9K
Реклама

ВОЗ допустила возврат ограничений из-за коронавируса в России

Мелита Вуйнович в интервью, предоставленном РИА Новости, сообщила о возможном возврате ограничений, введенных ранее с целью препятствования распространению коронавирусной инфекции в России.
SMINEWS в Ивановевчера в 00:23
2,9K
Реклама

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости9 июля в 06:04
512
Реклама

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году было утеряно вооружение, закупленное для грузинской армии, его стоимость исчислялась в миллионах долларов.
РИА Новостивчера в 10:16
9
Реклама

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газетавчера в 11:19
21
Реклама
Реклама

Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобиливчера в 22:21
55
Реклама
Реклама
Реклама