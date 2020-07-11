с чего всё началось

Совет Безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию. Вечером 10 июля четыре члена СБ ООН проголосовали за документ, семь — против, еще четыре страны воздержались.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,7K

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 622

Общество Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Общество Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. 230

Наука Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.

Экономика Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров По данным НБКИ, в мае 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 63,33 тыс. руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он сократился на 2,7%. 1

Армия и оружие В США нашли замену истребителю F-16 ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg.

Шоу-бизнес Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус Благоустройством дома, в котором Цой провела всю весну, она занималась протяжении пяти лет. 2

Фигурное катание Навка вошла в жюри премии Международного союза конькобежцев Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев, сообщает Газета.ru.

Здоровье 95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей. 1,4K

Космос Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности. 3

Биатлон Майгуров единогласно избран на пост президента СБР Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.