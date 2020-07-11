Политика
ИзвестияСовбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии
Совет Безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию. Вечером 10 июля четыре члена СБ ООН проголосовали за документ, семь — против, еще четыре страны воздержались.
Читать в источнике
Оценить549
с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится в заявлении на сайте постпредства.Daily Storm08 июля в 00:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии не набрал нужного числа голосов
Интерфаксвчера в 20:00
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Футбол
«Зенит» собирается приобрести ганского футболиста «Кайсериспора»
Чемпион России "Зенит" собирается приобрести хавбека турецкого "Кайсериспора" Бернарда Манса.
Вести.Ru 04:13
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество
Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике
Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 03:18
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс вчера в 10:22
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Наука
Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу
Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.
MedikForum.ru вчера в 18:17
Экономика
Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров
По данным НБКИ, в мае 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 63,33 тыс. руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он сократился на 2,7%.
РБК 03:00
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Несколько экземпляров уже поступили в автосалоны официальных дилеров, где их стоимость составляет от 2 200 000 рублей.
Evo-rus.com 02:09
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Наука
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда вчера в 00:29
Общество
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
Армия и оружие
В США нашли замену истребителю F-16
ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg.
ТК Звезда 03:40
Шоу-бизнес
Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус
Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус Благоустройством дома, в котором Цой провела всю весну, она занималась протяжении пяти лет.
Вокруг ТВ 03:45
Фигурное катание
Навка вошла в жюри премии Международного союза конькобежцев
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев, сообщает Газета.ru.
РИАМО 09 июля в 11:26
Здоровье
В Свердловской области выявлено 280 новых носителей коронавируса
Екатеринбург, 11 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Свердловской области за 10 июля выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:31
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform вчера в 12:12
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы 08 июля в 03:15
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Общество
В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Право.ру вчера в 08:31
Наука
Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса
Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:07
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02