СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».В источнике
Согласно резолюции 2231, Соединённые Штаты имеют полное право инициировать восстановление положений предыдущих резолюций Совета Безопасности. В ближайшие дни США выполнят это обещание — ни перед чем не останавливаться для продления эмбарго на поставки оружия.
Подробнее о событии