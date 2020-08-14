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Известия
Известия

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».В источнике
Келли Крафт
Согласно резолюции 2231, Соединённые Штаты имеют полное право инициировать восстановление положений предыдущих резолюций Совета Безопасности. В ближайшие дни США выполнят это обещание — ни перед чем не останавливаться для продления эмбарго на поставки оружия.
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Эхо Москвы

Вашингтон в ближайшие дни возобновит усилия по возвращению санкций ООН в отношении Ирана

Эхо Москвы21:08
Коммерсантъ

Главные новости к утру 15 августа

Коммерсантъ00:13
ИА Красная Весна

Россия объяснила, почему проголосовала против резолюции США по Ирану

ИА Красная Весна22:05
Газета.Ru

Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить оружейное эмбарго против Ирана

Газета.Ru21:55
REGNUM

В США не удивились отклонению СБ ООН американской резолюции по Ирану

REGNUM00:12
Известия

Россия призвала СБ ООН внимательно изучить предложение Путина по Ирану

Известия21:15
ТАСС

В США заявили, что не удивлены итогами голосования в СБ ООН по Ирану

ТАСС23:18

Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку
ФАНвчера в 10:02
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии

Тихановская, покинувшая страну после выборов, отметила: мирные акции граждан способны показать миру, что белорусы – честные и добрые люди, выступающие против насилия.
Общественная служба новостейвчера в 06:40
2,1K

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.comвчера в 01:39
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Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUMвчера в 23:04
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