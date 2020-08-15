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Газета.Ru
Газета.Ru

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Тегеран же указал на международную изоляцию США. Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.В источнике
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REGNUM

Постпред ИРИ: голосование СБ ООН по эмбарго показало изоляцию США

REGNUM02:28
МИР 24

Нетаньяху назвал возмутительным отклонение резолюции ООН по Ирану

МИР 24вчера в 15:56
РИА Новости

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

РИА Новостивчера в 00:07
ТАСС

Нетаньяху назвал «возмутительным» отклонение СБ ООН резолюции США по Ирану

ТАССвчера в 15:38
Взгляд.ру

Помпео посетовал на решение Парижа и Лондона не поддерживать оружейное эмбарго против Ирана

Взгляд.рувчера в 09:13
RT на русском

Советник Трампа заявил о поражении США в СБ ООН

RT на русскомвчера в 00:40
Вести.Ru

Россия и Китай против, Европа воздержалась: Совбез ООН отклонил антииранскую резолюцию США. Вести в 20:00

Вести.Ruвчера в 15:27

Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.
REGNUM04:27
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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