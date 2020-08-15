СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Смотрите также
Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ
Забеременевшая в 13 лет железногорская школьница родила девочку
Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса
Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
«Поющие мосты» в Петербурге разведут под композиции Виктора Цоя
Конгрессмены США «взбесились» из-за испытаний С-400 на F-16 в Турции
Тимати отметит день рождения отдельно от Анастасии Решетовой и сына
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
В Крыму выявлено 45 новых случаев коронавируса за сутки
Путин предложил провести встречу глав стран-членов СБ ООН по Ирану
Госдеп ответил Путину на предложение провести саммит по Ирану
Трамп не поддержал идею Путина провести саммит по Ирану до выборов
Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН
Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Спецпредставитель Трампа сообщил о вариантах сделки по СНВ без Китая
Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов
Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Тегеран же указал на международную изоляцию США. Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.В источнике
Подробнее о событии