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Политика Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку Сулеймани Социальные сети Facebook и Instagram удаляют сообщения, в которых пользователи высказываются в поддержку убитого иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил CNN представитель Facebook.

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Политика США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

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