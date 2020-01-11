Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии

Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
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