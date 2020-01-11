Политика
ИнтерфаксСБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
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Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Шоу-бизнес
После разрыва Иван Телегин оставил имущество Пелагее
Напомним, еще до официального объявления о разрыве Ивана Телегина заметили в обществе яркой блондинки, удивительно похожей на Пелагею, в результате чего возникла масса слухов.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Футбол
Голкипер «Брайтона» пожертвует 500 долларов за каждый сэйв в АПЛ в эти выходные для борьбы с пожарами в Австралии
Вратарь «Брайтона» Мэтью Райан объявил о том, что сделает пожертвование для помощи в борьбе с лесными пожарами, бушующими в Австралии последние месяцы.
Наука
Золото новой формы было создано из пластика
Политика
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Медики озвучили признаки, говорящие о том, что у вас нет онкологии, передает «Слово и Дело».
Интернет
Не всех пользователей Windows 10 заставят перейти на новый браузер
В декабре в сети появилось сообщение, что Microsoft автоматически переведёт пользователей операционной системы Windows 10 на новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки
В Народной милиции ЛНР заявили, что в минувшие сутки украинская армия дважды обстреляла самопровозглашенную республику.
Армия и оружие
Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Экономика
С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Музыка
Селена Гомес выпустила альбом «Rare»
Селена Гомес выпустила третий студийный альбом, который называется «Rare». На пластинке 13 песен, в том числе фиты с 6lack и Kid Cudi.
Космос
NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету
Американская орбитальная обсерватория Tess открыла идентичную Земле планету, которая потенциально пригодна для жизни.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Здоровье
Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка
Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Теннис
Хачанов уступил Лайовичу в полуфинале ATP Cup
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Сербии Душану Лайовичу в первом матче полуфинального противостояния на АТР Cup.
Политика
Видео экс-депутата Рады с угрозой в адрес Путина высмеяли в Сети
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей
Энергетика
Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Происшествия