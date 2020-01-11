Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике еще на полгода. Голосование по резолюции состоялось 10 января. Резолюция была подготовлена Бельгией и Германией.

Политика Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму "Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.

Общество Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".