Политика
REGNUMСовбез ООН принял резолюцию о продлении гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике еще на полгода. Голосование по резолюции состоялось 10 января. Резолюция была подготовлена Бельгией и Германией.
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Политика
Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму
"Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Политика
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Спорт
Российские конькобежцы выиграли золото ЧЕ в командном спринте
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Здоровье
Росздравнадзор выступил против криптокодов в маркировке медизделий
В письме глава Росздравнадзора выступил против криптокода на инвалидных-колясках.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Общество
Умер султан Омана, правивший полвека
Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Армия и оружие
Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год
Футбол
Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
Теннис
Александрова победила Рыбакину и выиграла турнир WTA в Шэньчжэне
Культура
Автомобиль из фильма со Стивом МакКуином продали за 3,74 млн долларов
Автомобиль Ford Mustang 1968 года, на котором Стив МакКуин преследовал преступников в фильме "Детектив Буллитт", продан на аукционе в США за 3,74 миллиона долларов.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Общество
Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Происшествия
Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Гаджеты
В сети появился свежий тизер нового Samsung Galaxy S20
Напомним, что анонс флагманской линейки Galaxy S20 состоится уже 11 февраля.
Теннис
Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup
Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Гаджеты
Представлен круглый смартфон, на разработку которого ушло 5 лет
Шоу-бизнес
Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.