Политика

REGNUMREGNUMСовбез ООН принял резолюцию о продлении гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике еще на полгода. Голосование по резолюции состоялось 10 января. Резолюция была подготовлена Бельгией и Германией.
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