Политика
Российская газетаСБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена.
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СБ ООН с пятой попытки продлил на год трансграничный механизм помощи САР
Московский Комсомолецвчера в 18:36
Дипломат объяснил отказ РФ поддержать резолюцию по гуманитарной помощи в Сирии
Газета.Ruвчера в 22:35
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Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
News.ru вчера в 01:52
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«Зенит» и «Ахмат» поделили очки
Питерский «Зенит» в рамках чемпиона России прибыл в Грозный, чтобы в рамках 28-го тура сразиться с местным «Ахматом».
Евро-футбол.ру вчера в 13:29
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Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
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Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
News.ru вчера в 12:25
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Раскрыты секретные функции смартфонов
Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
Lenta.ru вчера в 23:55
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Два человека погибли в аварии с автобусом на севере Москвы
Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на севере Москвы.
РБК вчера в 18:31
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ вчера в 04:16
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Православные тамбовчане празднуют День святых апостолов Петра и Павла
Тамбовчане сегодня отмечают один из великих праздников у православных - День святых апостолов Петра и Павла.
Онлайн Тамбов.ру 02:37
Общество
Названы российские регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом
Выяснилось, что самый высокий показатель заболеваемости в 2019 году оказался на Чукотке - 136,9 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения.
Газета.Ru 01:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.
ТАСС 01:26
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым.
URA.Ru вчера в 23:32
Здоровье
На Украине за сутки COVID-19 заболели более 800 человек
По состоянию на утро 9 июля в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19.
Украина.ру 09 июля в 03:05
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов
Учеными Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПоток вчера в 08:57
Экономика
На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер
Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
РБК 02:01
Общество
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
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Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против российской компании
Ранее уже сообщалось, что Трамп одобрил кибератаку военных США против российского агентства во время промежуточных выборов 2018 года.
Вести.Ru вчера в 03:38
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Общество
Ученые назвали степень заразности коронавируса
Ведущий медицинский эксперт, консультирующий правительство Гонконга по поводу коронавируса, назвал «степень заразности» этой инфекции.
Lenta.ru 00:54
Здоровье
Эндокринолог Гусова сообщила, кому шоколад нужно есть обязательно
Люди, занимающиеся активной умственной деятельностью, должны есть шоколад, рассказала РИА Новости Залина Гусова.
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Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО
Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости вчера в 08:39
Футбол
«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости вчера в 14:38
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240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу.
Экспресс газета вчера в 03:06
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
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