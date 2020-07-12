Политика
Российская газетаСБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена.
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Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии не набрал нужного числа голосов
Интерфаксвчера в 20:00
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Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета 21:40
Религия
В Якутск впервые привезут уникальную святыню
12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.
SakhaNews вчера в 08:31
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Общество
Что означает для всей страны арест Фургала
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда вчера в 10:33
Общество
В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:01
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Здоровье
В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России
Индекс роста выявленных случаев показывает, во сколько раз увеличилось количество новых случаев COVID-19, то есть с какой скоростью распространялась инфекция за последнюю неделю.
ВОмске вчера в 07:39
Происшествия
Соловьев прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.
Известия 16:46
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
Футбол
«Манчестер Сити» разбил «Брайтон» и досрочно стал вторым в АПЛ
«Горожане» обеспечили себе второе место по итогам чемпионата. Титул в АПЛ досрочно выиграл «Ливерпуль». У «Брайтона» осталось 36 очков.
ProstoProSport 16:50
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Шоу-бизнес
Антон Табаков празднует 60-летие
RT на русском 03:00
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
Общество
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.
РИА Новости 20:16
Общество
ВОЗ допустила возврат ограничений из-за коронавируса в России
Мелита Вуйнович в интервью, предоставленном РИА Новости, сообщила о возможном возврате ограничений, введенных ранее с целью препятствования распространению коронавирусной инфекции в России.
SMINEWS в Иванове вчера в 00:23
Авто
Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY
Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов).
Автоновости дня вчера в 09:12
Путешествия
Оценен риск заразиться коронавирусом в самолете
Некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 21:51
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО
Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости 08:39
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Наука
Ученые из США разработали новый вид легкой брони
Новый вид структур для спецматериалов испытали ученые из США из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США), 7 июля сообщается на официальном ресурсе лаборатории.
ИА Красная Весна 09 июля в 12:40
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru вчера в 08:12
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32