Политика

Российская газетаРоссийская газетаСБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена.
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Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

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