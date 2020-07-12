Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена.

Шоу-бизнес 240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть 240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу. 6

Авто Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей. 18

Общество В сеть утёк дебютный трейлер Far Cry 6 За сутки до презентации Ubisoft Forward в сети появился дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке.

Политика ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17 Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.

Общество Названы психологические изменения россиян после карантина Из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса, россияне стали больше ценить личное пространство.