Политика
Российская газетаСБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена.
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Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС 22:06
Политика
Норвежский аналитик рассказал, могут ли США распасться в ближайшее время
Эксперт указал, что экономика США на сегодняшний день переживает не самые лучшие времена, а страна обладает огромным внешним долгом.
ПолитРоссия 14:05
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО
Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости 08:39
Шоу-бизнес
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера
Виктория Бекхэм готовится к свадьбе сына Бруклина. Он свяжет себя узами брака с актрисой Николой Пельтц, сообщила певица в Instagram.
МИР 24 23:17
Шоу-бизнес
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу.
Экспресс газета 03:06
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Авто
Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus
Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей.
Motor 09:16
Происшествия
203 новых случая коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
На утро воскресенья, 12 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 297 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 22:27
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
Гаджеты
MacBook может сломаться из-за заклеивания камеры, сообщили в Apple
Apple предупреждает о возможной поломке ноутбуков из-за заклеивания камеры. Речь среди прочего идет о MacBook Pro и MacBook Air.
Свободная Пресса 21:45
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Общество
В сеть утёк дебютный трейлер Far Cry 6
За сутки до презентации Ubisoft Forward в сети появился дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке.
CyberSport.ru 16:43
Политика
ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17
Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.
Общественная служба новостей вчера в 18:27
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Общество
Названы психологические изменения россиян после карантина
Из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса, россияне стали больше ценить личное пространство.
Lenta.ru 23:35
Шоу-бизнес
Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой
Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran пользуется высоким спросом в Китае
Минивэн Volkswagen Viloran демонстрирует высокий спрос на китайском рынке, опережая остальных конкурентов.
Faktom 06:16
Политика
Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили использовать в качестве мечети
Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили использовать в качестве мечети. Об этом пишет CNN в пятницу, 10 июля.
Клопс вчера в 11:32
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
На Новосходненском шоссе столкнулся автобус с автомобилем, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали.
Известия 16:28
Религия
«Посиделки у бабушки Пелагеи»: Петр и Павел день убавили
Петров день последний раз в году солнышко "играет", по народному слову крылатому как на Светло Христово Воскресенье.
Московский Комсомолец Калуга 10:48
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета 21:40
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
Происшествия
Жильцов дома в Нижнем Новгороде временно расселят после взрыва газа
Жители дома в Нижнем Новгороде, где в субботу утром произошел взрыв газа с последующим возгоранием, будут размещены в двух пунктах временного размещения.
Вести ФМ 09:32
Здоровье
Диетолог разрешила колу, чипсы и бургеры
По мнению диетолога Ольги Григорян, к рисковым продуктам относятся кола, чипсы, бургеры.
Невские Новости 10:53