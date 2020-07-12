Политика
Российская газетаСБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена.
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Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии не набрал нужного числа голосов
Интерфаксвчера в 20:00
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ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
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Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
На Новосходненском шоссе столкнулся автобус с автомобилем, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали.
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При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
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Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
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Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей
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Защитник «Калгари Флэймз» отказался от участия в плей-офф НХЛ
От участия в плей-офф Национальной хоккейной лиги отказался защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, 11 июля сообщает пресс-служба НХЛ.
ИА Красная Весна 06:12
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Адвокат фонда Дятлова отверг официальную версию о гибели туристов
Московский Комсомолец 08:23
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«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Здоровье
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
РИА Новости 19:03
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета 17:50
Политика
Второй тур президентских выборов пройдет в Польше
Второй тур президентских выборов в Польше определит, кто будет главой польского государства в ближайшие пять лет.
ТАСС 17:04
Армия и оружие
ВС Сирии не понесли потерь в стычке с боевиками в Идлибе
Террористы 8 раз обстреляли мирные территории на севере Сирии По информации ведомства, сегодня около половины десятого утра два отряда боевиков численностью около 250 человек организовали нападение на позиции правительственных войск в провинции Идлиб.
SM News 15:38
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class получит 5 экранов в салоне
Компания Mercedes-Benz раскрыла информацию о мультимедийной системе нового поколения флагманского седана S-Class, премьера которого состоится в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Общество
Парикмахерские и спортзалы возобновят работу в Петербурге с 13 июля
Петербуржцам в рамках продолжающегося ослабления карантинных мер снова станут доступны услуги салонов красоты и парикмахерских, а также учреждений социального обслуживания.
iReactor вчера в 05:29
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Компания Apple предупредила о том, что может произойти при заклеивании камеры на ноутбуках Mac.
Невские Новости 17:01
Религия
В Якутск впервые привезут уникальную святыню
12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.
SakhaNews вчера в 08:31
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В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Армия и оружие
Помпео отреагировал на связанную с убийством Сулеймани критику ООН
Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru вчера в 04:42