Политика
Газета.RuСБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
На карточке Цемаха в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте МВД датой его исчезновения значится 23 сентября 2019 года, категория - "лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования", статья обвинения - часть 3 статьи 258 (террористический акт) и часть 1 статьи 3-258 (содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины.Интерфакс07:24
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