с чего всё началось

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Motorola патентует модульный складной телефон Пару недель назад компания Lenovo объявила складной смартфон Motorola RAZR 2019 объявил складной смартфон.

Политика Президент Литвы призвал признать Россию угрозой мировому порядку Глава Литвы Гитанас Науседа обратился к странам-членам НАТО в Лондоне с просьбой не закрывать глаза на действия России и признать страну угрозой существующему мировому порядку, передает "Интерфакс".

Авто В России попали под отзыв 24 автомобиля Volkswagen Немецкая компания Volkswagen из-за проблем с подушками безопасности отзывает в России 24 автомобиля Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat CC.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Политика Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400 14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.

Футбол Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.

Общество Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме По словам Пескова, даже если Зеленский и поднимет этот вопрос на встрече Нормандской четвёрки, то Путин «безусловно даст ответы на все существующие вопросы», сообщает RT.

Общество В России ввели электронные трудовые книжки По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Политика Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.