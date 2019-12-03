Политика

Газета.RuГазета.RuСБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
На карточке
 Цемаха в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте МВД датой его исчезновения значится 23 сентября 2019 года, категория - "лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования", статья обвинения - часть 3 статьи 258 (террористический акт) и часть 1 статьи 3-258 (содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Интерфакс07:24

Подробнее о событии

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

РИА Новости06:41

СБУ объявила в розыск Цемаха, которого ранее выдала РФ

Интерфакс07:24

Власти Украины объявили Цемаха в розыск по обвинению в терроризме

ТАСС07:28

СБУ объявила в розыск Цемаха, подозреваемого по делу о крушении «Боинга»

Вести.Ru07:27

СБУ объявила в розыск Цемаха

РБК08:06

СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха

Коммерсантъ07:38

Освобожденного «ценного свидетеля» по делу МН17 снова объявили в розыск

Lenta.ru06:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика

Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
BFM.ru 10:09
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

РИА Новости вчера в 03:20
Общество

Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине

Посольство России в Берлине не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета.
ТАСС 09:50
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал 07:31
Происшествия

Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 10:30
Происшествия

СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах

РИА Новости 07:47
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

Федеральное бюро расследований США своими высказываниями об угрозе российских приложений вряд ли сможет помешать распространению продукции IT-компаний из России, заявил Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Музыка

Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards

Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards.
Собака.ru 03:23
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Общество

В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
RT на русском 08:57
Политика

Трамп назвал важным предстоящий саммит в «нормандском формате»

Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
ТАСС 10:28
Хоккей

Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура

Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".
Вести.Ru 09:18
Политика

Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Утро.ru 07:25
Космос

Обновлена дата запуска корабля Starliner к МКС

Дата запуска первой испытательной миссии Боинга Starliner без экипажа на Международную космическую станцию была обновлена.
AstroNews.ru 10:27
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Шоу-бизнес

Бузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019".
РЕН ТВ 03:28
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.
РБК вчера в 15:30
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Экономика

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
РИА Новости 04:06
Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
РБК вчера в 10:58
Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Ведомости 10:23
Шоу-бизнес

Старшая дочь Светланы Лободы просит у мамы брата

Известная певица Светлана Лобода воспитывает двух дочерей. Ее младшей девочке Тильде один годик.
Летидор 05:30
Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия вчера в 09:45
Космос

Ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной

РИА Новости 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное