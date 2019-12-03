с чего всё началось

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".

Политика Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Политика В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям Федеральное бюро расследований США своими высказываниями об угрозе российских приложений вряд ли сможет помешать распространению продукции IT-компаний из России, заявил Дмитрий Песков.

Политика Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.

Общество В Кировской области 31 декабря объявлено выходным Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.

Хоккей Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".

Космос Обновлена дата запуска корабля Starliner к МКС Дата запуска первой испытательной миссии Боинга Starliner без экипажа на Международную космическую станцию была обновлена.

Происшествия Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100 Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.

Транспорт Проезд в московском метро подорожает По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.

Экономика Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.