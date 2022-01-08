Будьте в Плюсе

SCMP: КНР хочет ускорить строительство газопровода «Сила Сибири — 2» из-за Австралии

Китай хочет ускорить строительство российского газопровода «Сила Сибири — 2» из-за сложностей в отношениях с Австралией.
ПолитРоссия
Эксперты предупреждают о влиянии на безопасность Европы и стоимость газа, а также о растущем контроле Москвы над глобальным рынком газа, в то время как мир пытается перейти на источники энергии с меньшими углеродосодержащими выбросами, — пишет
 Миллард.
News.ru
Существующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, однако новый трубопровод могут присоединить к недрам в районе Ямала, которые также снабжают и Европу, говорится в статье.
РИА Новости
Китай, в отличие от Европы, приобретает большие объемы энергоносителя по долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости нефти.
РИА Новости

Подробнее о событии

The Telegraph: «Сила Сибири-2» из Ямала в Китай позволит России выбирать покупателя газа
Lenta.ruвчера в 10:33
The Telegraph пишет, что Запад встревожен из-за сделки России и Китая по «Силе Сибири — 2»
РИА Новостивчера в 08:28
The Telegraph: Европа переживает из-за строительства нового провода «Сила Сибири — 2»
Banki Loansвчера в 09:06
The Telegraph: Европа обеспокоена сделкой России и Китая по строительству «Силы Сибири — 2»
Экономика сегоднявчера в 09:04
The Telegraph: Европа испугалась строительства газопровода России и КНР «Сила Сибири — 2»
ФАНвчера в 08:54
The Telegraph: Запад «приревновал» РФ к Китаю из-за «Силы Сибири – 2»
РЕН ТВвчера в 08:53
The Telegraph: Европу обеспокоила сделка России и Китая по «Силе Сибири – 2»
Московский Комсомолецвчера в 09:36

Интересное

Маслов вернется в общую группу «Спартака» в конце января

21-летний защитник «Спартака» Павел Маслов травмировался летом 2021 года и не провел ни одного матча в текущем сезоне.
Metaratings04:03

The Weeknd подтвердил роман с Джоли в новой песне

Бывшей жене актера Брэда Питта и The Weeknd минувшим летом приписывали роман.
ФАНвчера в 07:46

Социальную сеть Clubhouse запустили в браузере

Социальная сеть Clubhouse начала свое массовое существование среди мобильных устройств еще в 2021 году, а на днях протестировали в браузерной версии.
Vevby.ru06:30

30 лет назад польский астроном в необычном месте нашел первую внесолнечную планету

30 лет назад были открыты первые подтвержденные планеты вне Солнечной системы, однако найдены они были не у обычной звезды Главной последовательности, подобной Солнцу, а у миллисекундного пульсара — то есть у мертвой, так называемой нейтронной звезды.
Газета.Ru01:47

Диетолог Бобровский призвал россиян есть свежие сезонные фрукты в течение всего года

Бобровский призвал есть свежие фрукты в течение всего года, поскольку их употребление уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, а также предотвращает возможные сбои в работе эндокринной и пищеварительной систем.
Lenta.ru20:56

Разработан датчик для определения усталости мышц во время тренировок

Ученые заметили, что датчик способен во время тренировок указать пользователю на момент, когда мышцы уже устали от занятий.
ТУТ НЬЮС7 января в 02:04

Байден заявил, что COVID-19 не останется в США навсегда

По словам американского президента, каждый месяц в стране производится порядка 300 млн тестов на коронавирус, то есть около 11 млн тестов ежедневно.
News.ruвчера в 16:14

Нацбанк Казахстана поручил приостановить работу обменных пунктов банков

Национальный банк Казахстана постановил временно приостановить деятельность обменных пунктов банков и уполномоченных организаций.
RT на русском08:50

В Китае власти Тяньцзиня заблокировали 28 жилых районов из-за COVID-19

Власти китайского города Тяньцзинь, расположенного недалеко от Пекина, заблокировали из-за вспышки коронавируса 28 жилых микрорайонов, 8 января пишет газета Global Times.
ИА Красная Весна04:46

Майк Помпео похудел, чтобы влезть в президентское кресло

В США сделали вывод, что от Республиканской партии на следующие президентские выборы готовится пойти экс-госсекретарь Майк Помпео.
Infox.ruвчера в 13:41