Эксперты предупреждают о влиянии на безопасность Европы и стоимость газа, а также о растущем контроле Москвы над глобальным рынком газа, в то время как мир пытается перейти на источники энергии с меньшими углеродосодержащими выбросами, — пишет
Существующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, однако новый трубопровод могут присоединить к недрам в районе Ямала, которые также снабжают и Европу, говорится в статье.
30 лет назад были открыты первые подтвержденные планеты вне Солнечной системы, однако найдены они были не у обычной звезды Главной последовательности, подобной Солнцу, а у миллисекундного пульсара — то есть у мертвой, так называемой нейтронной звезды.
Бобровский призвал есть свежие фрукты в течение всего года, поскольку их употребление уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, а также предотвращает возможные сбои в работе эндокринной и пищеварительной систем.