с чего всё началось

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа. Об этом предупреждают китайские аналитики, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Общество Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится. 146

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 536

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости. 1K

Политика Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия. 642

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 46

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 60

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 255

Общество Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей. 116

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 906

Экономика Набиуллина: банки реструктурировали кредиты МСБ на 343 млрд рублей Interfax-Russia.ru - Российские банки реструктурировали кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) на 343 млрд рублей, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Футбол «Возвращаемся к работе!» Каррера опубликовал фотографию с первой тренировки АЕКа после паузы В понедельник футболисты, тренерский штаб и персонал АЕКа прошли медицинское обследование. Занятия будут проходить в индивидуальном порядке.

Шоу-бизнес Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни. 20

Финансы ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции. 42

Общество Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. 612