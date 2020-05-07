Общество

Газета.RuГазета.RuSCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
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Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post
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Газета.Ruвчера в 22:39

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СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса

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СМИ: Китай может отказаться от гособлигаций США

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Курс доллара может обрушиться из-за планов Китая

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Здоровье

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Газета.Ru 03:12
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
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Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
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Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06 мая в 03:59
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Общество

Еще 10 699 случаев заболевания COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 10 699 человек.
Известия 03:31
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Политика

Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности

Президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании "Мир" рассказал, что во время работы в КГБ в основном работал по линии нелегальной разведки.
РИА Новости 03:47
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Футбол

Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.
Матч ТВ вчера в 18:03
Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

США продолжат создавать издержки для России, в том числе посредством санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Газета.Ru 04:33
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Общество

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Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета

О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
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Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
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Политика

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Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
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Политика

Журналистов Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии

Двоих журналистов российского Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Новый Калининград.Ru вчера в 01:37
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Общество

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
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Общество

Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август

Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
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Политика

Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
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Авто

Mercedes-Benz CLS получил базовый двигатель 1.5

Новый седан Mercedes-Benz CLS 260 будет доступен только с задним приводом и 9-ступенчатым «автоматом».
32CARS.ru вчера в 14:23
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Финансы

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
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Общество

В Севастополе подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом

В Севастополе подтверждены четыре новых случая заражения COVID-19.
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Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Культура

Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича

Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
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