с чего всё началось

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.

Здоровье Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 33

Общество В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу. 1

Происшествия На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона. 274

Политика Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности Президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании "Мир" рассказал, что во время работы в КГБ в основном работал по линии нелегальной разведки. 17

Футбол Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.

Политика Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России США продолжат создавать издержки для России, в том числе посредством санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 60

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.

Политика Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине. 277

Политика Журналистов Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии Двоих журналистов российского Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. 4,8K

Политика Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. 2

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 340

Финансы Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. 4

Культура Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.