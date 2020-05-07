с чего всё началось

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,4K

Политика Журналистов Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии Двоих журналистов российского Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. 4,8K

Общество Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается» Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. 1,8K

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 4

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 11

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 64

Общество В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков Все учреждения Пермского края, деятельность которых не приостановлена на период режима самоизоляции, смогут подключиться к сервису по оформлению электронных пропусков, сообщается в пятницу на сайте губернатора и регионального правительства. 4

Происшествия В Москве задержали мошенника, похищавшего деньги у пенсионеров Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве.

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам С 6 мая Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2% Автор: Служба новостей Фото: Сбербанк Дата: 06.05.2020 (CHELINDUSTRY) Сбербанк снизил сегодня процентные ставки по ипотечным кредитам. 570

Политика Саакашвили назвал свое назначение «неординарным шагом» Зеленского РИА Новости Бывший президент Грузии и экс - губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был назначен на Украине на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал свое назначение "неординарным шагом" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В Москве арестован банкир Олег Власов В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов. 270

Авто Эти автомобили разорят владельца огромным транспортным налогом Как сообщает издание Autonews, наибольшей популярностью среди премиальных авто с пробегом пользуются внедорожники возрастом более 6 лет, то есть автомобили, которые давно сняты с гарантии, но еще могут порадовать вторых и третьих владельцев вниманием окружающих. 5

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 893