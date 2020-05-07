Общество
Газета.RuSCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
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Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.Газета.Ruвчера в 22:39
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СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса
ТК Звездавчера в 21:45
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ
Profinance.ruвчера в 06:08
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Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
Журналистов Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии
Двоих журналистов российского Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Новый Калининград.Ru вчера в 01:37
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Технологии
Microsoft случайно. Названа дата большого обновления Windows 10
Компания Microsoft раскрыла точные сроки запуска следующего крупного полугодового обновления Windows 10.
iXBT.com 01:19
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Кино
Появились первые кадры из боевика с Шарлиз Терон «Старая гвардия»
Фото сцен из боевика «Старая гвардия» опубликовали в издании Vanity Fair.
Актуальные Новости 01:23
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57
Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
Общество
В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
Все учреждения Пермского края, деятельность которых не приостановлена на период режима самоизоляции, смогут подключиться к сервису по оформлению электронных пропусков, сообщается в пятницу на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 02:25
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
Общество
После майских праздников в Алтайском крае вводят масочный режим
Стало известно, что масочный режим в Алтайском крае власти введут с 12 мая текущего года.
Ugpressa.ru вчера в 14:52
Происшествия
В Москве задержали мошенника, похищавшего деньги у пенсионеров
Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве.
Вести.Ru 00:35
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
С 6 мая Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2% Автор: Служба новостей Фото: Сбербанк Дата: 06.05.2020 (CHELINDUSTRY) Сбербанк снизил сегодня процентные ставки по ипотечным кредитам.
Chelindustry.ru 06 мая в 03:17
Политика
Саакашвили назвал свое назначение «неординарным шагом» Зеленского
РИА Новости Бывший президент Грузии и экс - губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был назначен на Украине на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал свое назначение "неординарным шагом" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
РЕН ТВ вчера в 17:47
Происшествия
В Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 02:25
Наука
Илон Маск пообещал чипировать людей через год
Территория новостей 00:39
Авто
Эти автомобили разорят владельца огромным транспортным налогом
Как сообщает издание Autonews, наибольшей популярностью среди премиальных авто с пробегом пользуются внедорожники возрастом более 6 лет, то есть автомобили, которые давно сняты с гарантии, но еще могут порадовать вторых и третьих владельцев вниманием окружающих.
SpeedMe 02:05
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Энергетика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
Общество
В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок
В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:16