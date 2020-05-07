Общество
Газета.RuSCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Читать в источнике
Оценить498
с чего всё началось
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.Газета.Ruвчера в 22:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ
Profinance.ruвчера в 06:08
СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса
ТК Звездавчера в 21:45
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Армия и оружие
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
Российская газета 00:47
Политика
Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 15:58
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Ведомости вчера в 07:48
Происшествия
В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом
РИА Новости 02:53
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Армия и оружие
Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 00:40
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
RT на русском вчера в 17:09
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Кино
В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»
Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM вчера в 16:40
Культура
Известные диджеи сыграют концерт на крышах в Барнауле
Известные диджеи сыграют концерт на крышах в 4-5 городах России, не нарушая условий самоизоляции.
Алтайская правда 00:51
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Игры
Вышел новый трейлер «Vampire: Masquerade — Bloodlines 2» про безумные танцы
Долгожданная игра про вампиров «Vampire: Masquerade - Bloodlines 2» сегодня выпустила новый трейлер во время мероприятия Inside Xbox.
Ридус вчера в 20:32
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Общество
В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
Все учреждения Пермского края, деятельность которых не приостановлена на период режима самоизоляции, смогут подключиться к сервису по оформлению электронных пропусков, сообщается в пятницу на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 02:25
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 22:41
Экономика
Российский IТ-бизнес может стать убыточным
По расчетам Минкомсвязи, если правительство не одобрит ранее предложенные меры по поддержке отрасли, по итогам 2020 г. прибыль IТ-компаний сократится на 30 млрд руб. и составит 93 млрд руб. При этом средняя численность IТ-специалистов снизится во втором полугодии 2020 г. на 27000 и вернется к докризисному уровню только к 2024 г.
Ведомости вчера в 17:02
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Происшествия
В Крыму три человека пострадали при жесткой посадке военного Ми-35
На севере Крыма при жесткой посадке транспортно-боевого вертолета Ми-35 местного вертолетного полка пострадали три человека.
Российская газета вчера в 10:08
Политика
Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости вчера в 16:38
Авто
У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников
Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня вчера в 03:49
Общество
Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске
Говорит Москва вчера в 10:26
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Армия и оружие
Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях
Согласно поправкам в устав, теперь к грубым дисциплинарным проступкам относятся нарушение запрета предоставлять СМИ информацию о воинской службе, ношение при себе во время боевых действий, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей телефонов и других гаджетов, в которых могут храниться и через которые могут передаваться фото-, видеоматериалы, данные о геолокации.
РИА Новости 06 мая в 13:36