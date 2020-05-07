с чего всё началось

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.

Политика Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса. 1,2K

Общество В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876 Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 499

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 68

Армия и оружие Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе. 29

Общество Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках. 5

Кино В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации» Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.

Культура Известные диджеи сыграют концерт на крышах в Барнауле Известные диджеи сыграют концерт на крышах в 4-5 городах России, не нарушая условий самоизоляции.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.

Игры Вышел новый трейлер «Vampire: Masquerade — Bloodlines 2» про безумные танцы Долгожданная игра про вампиров «Vampire: Masquerade - Bloodlines 2» сегодня выпустила новый трейлер во время мероприятия Inside Xbox.

Общество В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков Все учреждения Пермского края, деятельность которых не приостановлена на период режима самоизоляции, смогут подключиться к сервису по оформлению электронных пропусков, сообщается в пятницу на сайте губернатора и регионального правительства. 7

Общество В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. 179

Экономика Российский IТ-бизнес может стать убыточным По расчетам Минкомсвязи, если правительство не одобрит ранее предложенные меры по поддержке отрасли, по итогам 2020 г. прибыль IТ-компаний сократится на 30 млрд руб. и составит 93 млрд руб. При этом средняя численность IТ-специалистов снизится во втором полугодии 2020 г. на 27000 и вернется к докризисному уровню только к 2024 г.