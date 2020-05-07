Общество

Газета.RuГазета.RuSCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Читать в источнике
Комментировать268
с чего всё началось
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post
.
Газета.Ruвчера в 22:39

Подробнее о событии

СМИ: Китай может отказаться от гособлигаций США

Российская газета01:27

Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ

Profinance.ruвчера в 06:08

СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса

ТК Звездавчера в 21:45

СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

Известиявчера в 20:41

Китай спрятал в рукаве козырь против США: SCMP раскрыла тактику Пекина

Царьградвчера в 06:41

Курс доллара может обрушиться из-за планов Китая

URA.Ruвчера в 23:14

Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок

Expert.ruвчера в 04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Здоровье

Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ

Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
275
Армия и оружие

Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море

Российская газета 00:47
2,2K
Политика

Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 15:58
1,2K
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
580
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
499
Происшествия

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Ведомости вчера в 07:48
2,5K
Происшествия

В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом

РИА Новости 02:53
24
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
68
Армия и оружие

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 00:40
29
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

RT на русском вчера в 17:09
1,6K
Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00
5
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Кино

В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»

Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM вчера в 16:40
Культура

Известные диджеи сыграют концерт на крышах в Барнауле

Известные диджеи сыграют концерт на крышах в 4-5 городах России, не нарушая условий самоизоляции.
Алтайская правда 00:51
Общество

В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ вчера в 14:08
1,3K
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Политика

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

Интерфакс 01:09
12
Игры

Вышел новый трейлер «Vampire: Masquerade — Bloodlines 2» про безумные танцы

Долгожданная игра про вампиров «Vampire: Masquerade - Bloodlines 2» сегодня выпустила новый трейлер во время мероприятия Inside Xbox.
Ридус вчера в 20:32
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 вчера в 09:46
5
Общество

В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков

Все учреждения Пермского края, деятельность которых не приостановлена на период режима самоизоляции, смогут подключиться к сервису по оформлению электронных пропусков, сообщается в пятницу на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 02:25
7
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России

По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 22:41
179
Экономика

Российский IТ-бизнес может стать убыточным

По расчетам Минкомсвязи, если правительство не одобрит ранее предложенные меры по поддержке отрасли, по итогам 2020 г. прибыль IТ-компаний сократится на 30 млрд руб. и составит 93 млрд руб. При этом средняя численность IТ-специалистов снизится во втором полугодии 2020 г. на 27000 и вернется к докризисному уровню только к 2024 г.
Ведомости вчера в 17:02
Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Происшествия

В Крыму три человека пострадали при жесткой посадке военного Ми-35

На севере Крыма при жесткой посадке транспортно-боевого вертолета Ми-35 местного вертолетного полка пострадали три человека.
Российская газета вчера в 10:08
189
Политика

Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором

Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости вчера в 16:38
199
Авто

У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня вчера в 03:49
28
Общество

Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске

Говорит Москва вчера в 10:26
130
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
12
Армия и оружие

Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

Согласно поправкам в устав, теперь к грубым дисциплинарным проступкам относятся нарушение запрета предоставлять СМИ информацию о воинской службе, ношение при себе во время боевых действий, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей телефонов и других гаджетов, в которых могут храниться и через которые могут передаваться фото-, видеоматериалы, данные о геолокации.
РИА Новости 06 мая в 13:36
845
Гаджеты

Выпущен флагманский процессор Dimensity 1000+ от MediaTek

Faktom 01:45
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное