с чего всё началось

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.

Финансы Курс рубля растет к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Заместитель губернатора Орловской области заразилась коронавирусом Советник губернатора Сергей Лежнев вчера, 8 мая, в своем телеграм-канале написал, что на данный момент журналисты часто спрашивают о заражениях в администрации области. 6

Политика Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного. 30

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,5K

Армия и оружие СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки. 2

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 18

Общество До 14 июня Финляндия не откроет границы Временные ограничения сохранятся до четырнадцатого июня. А это значит, что жители Мурманской области не смогут попасть в Финляндию. 17

Общество Суды России могут вернуться к работе с 12 мая Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. 196

Общество Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 56

Общество В России за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса За последние сутки в России зарегистрировано 10 699 новых случаев заражения коронавирусом, из них 48,9% - пациенты с бессимптомным течением болезни, за весь период в России заразились коронавирусом 187 859 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Фигурное катание Слуцкая прокомментировала переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Ирина Слуцкая прокомментировала переход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберизе к Евгению Плющенко.

Технологии Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). 23

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 62

Политика Минюст США закрывает уголовное дело против Майкла Флинна Министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования Майкла Флинна, уволенного в 2017 году с поста советника президента Дональда Трампа.

Армия и оружие ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера. 17