Общество

Газета.RuГазета.RuSCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
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Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post
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Газета.Ruвчера в 22:39

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Одна сделка - и полный обвал доллара. Китай готов к войне - South China Morning Post

Царьград04:04

Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ

Profinance.ruвчера в 06:08

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Газета.Ruвчера в 22:39

СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса

ТК Звездавчера в 21:45

СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

Известиявчера в 20:41

Курс доллара может обрушиться из-за планов Китая

URA.Ruвчера в 23:14

Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок

Expert.ruвчера в 04:56
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
Общество

В России за сутки выявили свыше 11 000 случаев коронавируса

За минувшие сутки выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.
ProstoProSport вчера в 05:24
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Футбол

Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Общество

Заместитель губернатора Орловской области заразилась коронавирусом

Советник губернатора Сергей Лежнев вчера, 8 мая, в своем телеграм-канале написал, что на данный момент журналисты часто спрашивают о заражениях в администрации области.
РИА 57 05:03
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Шоу-бизнес

Врач Хорошев усомнился, что Бабкина сможет вернуться на сцену

Popcornnews.ru 03:27
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Общество

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.
Интерфакс 05:35
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Политика

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного.
Интерфакс 01:09
30
Политика

Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины

У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
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Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

Эхо Москвы вчера в 10:06
39
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс вчера в 18:08
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:02
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Армия и оружие

СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США

Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки.
MOS.news 05:00
2
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
18
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,8K
Общество

До 14 июня Финляндия не откроет границы

Временные ограничения сохранятся до четырнадцатого июня. А это значит, что жители Мурманской области не смогут попасть в Финляндию.
Новости Мурманской области 05:18
17
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»

Газета "Московский комсомолец" сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества "Омбудсмен полиции".
Эхо Москвы 05:05
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
92
Общество

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
56
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,4K
Общество

В России за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 10 699 новых случаев заражения коронавирусом, из них 48,9% - пациенты с бессимптомным течением болезни, за весь период в России заразились коронавирусом 187 859 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:37
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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Фигурное катание

Слуцкая прокомментировала переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Ирина Слуцкая прокомментировала переход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберизе к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 20:00
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
23
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
1K
Политика

Минюст США закрывает уголовное дело против Майкла Флинна

Министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования Майкла Флинна, уволенного в 2017 году с поста советника президента Дональда Трампа.
Суть событий 03:29
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
17
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
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