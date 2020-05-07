Общество
REGNUMSCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа. Об этом предупреждают китайские аналитики, пишет издание South China Morning Post (SCMP).
Читать в источнике
Оценить705
с чего всё началось
Китай может в ближайшие месяцы продать часть принадлежащих ему трежерис в ответ на обострение торгового конфликта и «войну слов» между Вашингтоном и Пекином, пишет старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.Profinance.ruвчера в 06:08
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса
ТК Звездавчера в 21:45
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ
Profinance.ruвчера в 06:08
Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус
Московский Комсомолец 06 мая в 07:09
Здоровье
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Футбол
Камавинга – об интересе топ-клубов: «Мне это не особо интересно»
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в разговоре с Quest-France высказался об интересе топ-клубов к его персоне.
Евро-футбол.ру 07:37
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:42
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Российская газета 06:28
Политика
«Северный поток-2» расколет Европу, считают в Польше
"Северный поток-2" расколет Европу, считают в Польше. Заявление сделал эксперт Камиль Зайончковский в интервью Polskie Radio.
Piter.tv 05:16
Политика
Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
РБК 07:46
Наука
В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме
Прототип двигателя, работающего на воздушной плазме, создали китайские ученые из Института технологических наук Уханьского университета, 5 мая сообщает журнал AIP Advances.
ИА Красная Весна 06 мая в 12:50
Хоккей
ИИХФ составила символическую сборную Словакии всех времён
Международная федерация хоккея представила символическую сборную Словакии всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря.
Чемпионат вчера в 12:56
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс.
Что происходит 02:50
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
РИА Новости 04:56
Происшествия
На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
Музыка
Little Big представили новую песню Hypnodancer
Российская группа Little Big выложила в Сеть свою новую песню. Еще вечером 7 мая музыканты продолжали работу в студии, в Санкт-Петербурге.
Российская газета 04:19
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
Происшествия
В мэрии Харькова начались обыски
Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:41
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:00
Происшествия
В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии
Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова.
ТАСС 06:01
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52