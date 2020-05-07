Общество

REGNUMREGNUMSCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа. Об этом предупреждают китайские аналитики, пишет издание South China Morning Post (SCMP).
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с чего всё началось
Китай может в ближайшие месяцы продать часть принадлежащих ему трежерис в ответ на обострение торгового конфликта и «войну слов» между Вашингтоном и Пекином, пишет
 старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.
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