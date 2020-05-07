с чего всё началось

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа. Об этом предупреждают китайские аналитики, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Здоровье Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 4

Общество Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.

Наука В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме Прототип двигателя, работающего на воздушной плазме, создали китайские ученые из Института технологических наук Уханьского университета, 5 мая сообщает журнал AIP Advances. 159

Хоккей ИИХФ составила символическую сборную Словакии всех времён Международная федерация хоккея представила символическую сборную Словакии всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря.

Общество Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. 160

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 8

Кино 39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс. 9

Музыка Little Big представили новую песню Hypnodancer Российская группа Little Big выложила в Сеть свою новую песню. Еще вечером 7 мая музыканты продолжали работу в студии, в Санкт-Петербурге. 14

Происшествия В мэрии Харькова начались обыски Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествия В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова. 94