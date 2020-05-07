с чего всё началось

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 142

Здоровье В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц. 10

Наука Фульгурит: когда молния ударяет в песок Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами. 1

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 16

Политика Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера». 31

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 107

Политика США назвали условие для продления договора СНВ Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times. 181

Кино Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома» Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel. 9

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 139