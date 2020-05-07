Общество
РИА НовостиSCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
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с чего всё началось
Китай может в ближайшие месяцы продать часть принадлежащих ему трежерис в ответ на обострение торгового конфликта и «войну слов» между Вашингтоном и Пекином, пишет старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.Profinance.ruвчера в 06:08
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Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ
Profinance.ruвчера в 06:08
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30°С
Летние высокие температуры и солнечный свет негативно влияют на распространение новой инфекции.
НовостиВолгограда.ру 09:34
Финансы
Минфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза
Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:43
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru 05:53
Общество
В Ростовской области обязательный масочный режим вводят и на улице
Ранее стало известно, что обязательный масочный режим на рабочем месте и в общественных местах вводится в регионе с 9 мая.
Дон-ТР 12:56
Здоровье
В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков
Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
Политика
Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
В Кремле напомнили о пяти днях до истечения указа Владимира Путина о режиме самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 15:17
Общество
В Чечне со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг
Автосервисы и небольшие магазины, закрытые ранее из-за коронавируса, откроют в Чечне со следующей недели.
ТАСС 20:44
Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости вчера в 22:05
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Мурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
RT на русском 20:20
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Авто
Начались продажи Ruijing 6 — бюджетного аналога Mercedes-Benz X-Class
Китайский автопроизводитель Dongfeng начал отгрузку в дилерские центры рестайлинговых пикапов Ruijing 6, предзаказ на которые был объявлен в середине апреля.
Letnews.ru вчера в 03:30
Происшествия
Авторитетный красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвинил губернатора региона в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков считает, что дело против него инициировали гебернатор Красноярского Края Александр Усс и глава регионального управления МВД Александр Речицкий.
Эхо Москвы 11:27
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
Известия 19:08
Кино
Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»
Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 10:58
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Хоккей
Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»
Интерфакс-Спорт 09:03
Общество
Учредитель фонда помощи «Вера» госпитализирована с коронавирусом
Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом.
Российская газета 22:04