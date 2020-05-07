Общество

РИА НовостиРИА НовостиSCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
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с чего всё началось
Китай может в ближайшие месяцы продать часть принадлежащих ему трежерис в ответ на обострение торгового конфликта и «войну слов» между Вашингтоном и Пекином, пишет
 старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.
Profinance.ruвчера в 06:08

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Китай пообещал обвалить доллар в ответ на обвинения США в распространении COVID-2019

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SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

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«Есть некоторые способы, я не буду о них говорить»: Катасонов намекнул на исход «войны» Китая и США

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Курс доллара может обрушиться из-за планов Китая

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Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ

Profinance.ruвчера в 06:08
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

REGNUM 17:02
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30°С

Летние высокие температуры и солнечный свет негативно влияют на распространение новой инфекции.
НовостиВолгограда.ру 09:34
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Финансы

Минфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза

Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:43
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru 05:53
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Общество

В Ростовской области обязательный масочный режим вводят и на улице

Ранее стало известно, что обязательный масочный режим на рабочем месте и в общественных местах вводится в регионе с 9 мая.
Дон-ТР 12:56
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Армия и оружие

Шойгу: военнослужащие РФ продолжают традиции воинов-победителей

РЕН ТВ 18:09
Здоровье

В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков

Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
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Политика

Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

В Кремле напомнили о пяти днях до истечения указа Владимира Путина о режиме самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 15:17
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Общество

В Чечне со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг

Автосервисы и небольшие магазины, закрытые ранее из-за коронавируса, откроют в Чечне со следующей недели.
ТАСС 20:44
Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
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Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости вчера в 22:05
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
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Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
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Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Происшествия

Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску

Известия 17:32
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Общество

Мурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
RT на русском 20:20
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

REGNUM 03:41
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Авто

Начались продажи Ruijing 6 — бюджетного аналога Mercedes-Benz X-Class

Китайский автопроизводитель Dongfeng начал отгрузку в дилерские центры рестайлинговых пикапов Ruijing 6, предзаказ на которые был объявлен в середине апреля.
Letnews.ru вчера в 03:30
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Происшествия

Авторитетный красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвинил губернатора региона в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков считает, что дело против него инициировали гебернатор Красноярского Края Александр Усс и глава регионального управления МВД Александр Речицкий.
Эхо Москвы 11:27
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
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Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
Известия 19:08
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Кино

Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»

Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
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Финансы

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Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Хоккей

Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»

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Общество

Учредитель фонда помощи «Вера» госпитализирована с коронавирусом

Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом.
Российская газета 22:04
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