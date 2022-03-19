ГЛАС.RUSCMP: Санкции Запада против РФ могут подтолкнуть ряд стран к диверсификации валютных резервовКак сообщает South China Morning Post, США подталкивают государства к отказу от евро и доллара.ГЛАС.RUАвтор статьи считает, что отрезая Москву от валютных резервов, Запад сам толкает страны отказаться от доллара США и евро.NVLСостав резервов Центрального банка РФ, по данным агентства "Рейтер", на середину прошлого года следующий: 32,3% — евро, 21,7 — золото, 16,4% — доллары США, 13,1% — юани, 6,5% — фунты.NVLВ феврале 2022 года Великобритания, Япония, ЕС и Соединенные Штаты заморозили активы Центробанка РФ, которые были в пределах досягаемости.NVLЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUИноСМИПодробнее о событииSCMP: Санкции Запада против РФ могут подтолкнуть ряд стран к диверсификации валютных резервовГЛАС.RU01:34SCMP: санкции Запада против РФ могут подтолкнуть другие страны к диверсификации валютных резервовNVL18:52South China Morning Post (Гонконг): санкции против России могут подтолкнуть другие страны к диверсификации валютных резервовИноСМИ17:01Показать все источникиОценить36Поделиться