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SCMP: Санкции Запада против РФ могут подтолкнуть ряд стран к диверсификации валютных резервов

Как сообщает South China Morning Post, США подталкивают государства к отказу от евро и доллара.
ГЛАС.RU
Автор статьи считает, что отрезая Москву от валютных резервов, Запад сам толкает страны отказаться от доллара США и евро.
NVL
Состав резервов Центрального банка РФ, по данным агентства "Рейтер", на середину прошлого года следующий: 32,3% — евро, 21,7 — золото, 16,4% — доллары США, 13,1% — юани, 6,5% — фунты.
NVL
В феврале 2022 года Великобритания, Япония, ЕС и Соединенные Штаты заморозили активы Центробанка РФ, которые были в пределах досягаемости.
NVL

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SCMP: Санкции Запада против РФ могут подтолкнуть ряд стран к диверсификации валютных резервов
ГЛАС.RU01:34
SCMP: санкции Запада против РФ могут подтолкнуть другие страны к диверсификации валютных резервов
NVL18:52
South China Morning Post (Гонконг): санкции против России могут подтолкнуть другие страны к диверсификации валютных резервов
ИноСМИ17:01
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