Экономика
Газета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
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Дочь Маликова похудела и поделилась своей диетой
Стеша Маликова решила рассказать своим подписчикам, как ей удалось похудеть. Девушка в сторис своего Инстаграма рассказала о своей диете.
Армия и оружие
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Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Игры
Metro Exodus стала самой продаваемой игрой в Epic Games Store в России
Компания рассказала о количестве пользователей платформы и сумме потраченных ими денег, а также о самых популярных играх — в том числе и в России.
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Армия и оружие
В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Воздушно-космические силы Российской Федерации провели учения на территории Астраханской области.
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Кино
Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар»
Политика
Захарова удивлена отказом Варшавы отмечать 75-ю годовщину освобождения
Официальный представитель МИД России удивлена отказом Польши от мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.
Футбол
В. Березуцкий объяснил, почему не поехал со Слуцким в Казань
Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, почему он принял решение отказаться от варианта работы в казанском «Рубине» вместе с Леонидом Слуцким, который возглавил клуб.
Политика
В Иране начались аресты по делу о крушении украинского Boeing
В Иране начались аресты в связи с крушением сбитого авиалайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украинны", передает Reuters.
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Интернет
Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии
Футбол
«Барселона» представила Кике Сетьена
Армия и оружие
СМИ сообщают о воздушной атаке на авиабазу ВВС Сирии в Хомсе
Авиабаза военно-воздушных сил Тифор, расположенная на востоке провинции Хомс в Сирии, была атакована боевыми БПЛА и ракетами.
Наука
Получение перекиси водорода оптимизировали
Ученые из Южной Кореи создали новый электрокатализатор на основе кобальта, который позволяет производить в восемь раз больше перекиси водорода по массе в расчете на единицу силы подаваемого тока.
Авто
Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox рассекретили до премьеры
Накануне на сайте министерства промышленности Китая рассекретили первые официальные фотографии новинки.
Армия и оружие
Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке
Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
Кино
Новый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился на YouTube
Космос
Школьник открыл новую планету на третий день стажировки в NASA
7 января в NASA опубликовали сообщение об обнаружении новой планеты TOI 1338b, она находится в 1300 световых годах от Земли и вращается вокруг сразу двух звезд.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Шоу-бизнес