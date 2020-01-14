Экономика
Газета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Экономика
Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах
Кредит недоверия: банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах. В 2019 году более 60 процентов россиян не смогли получить заем.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Происшествия
При стрельбе в школе Техаса убит ученик
Неизвестный учинил стрельбу в школе, расположенной в американском штате Техас в городе Хьюстон, в результате чего погиб один ученик.
Происшествия
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Двадцать шесть человек, включая 17 детей, пострадали в США в результате сброса керосина.
Происшествия
Свердловская Госавтоинспекция раскритиковала поездки через BlaBlaCar
Свердловская Госавтоинспекция раскритиковала поездки через BlaBlaCar В ГИБДД напомнили, что попутчики не всегда бывают хорошими водителями.
Технологии
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации.
Происшествия
В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме
Стена обрушилась в Уфе после хлопка бытового газа на втором этаже жилого дома, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
В Улан-Удэ автомобиль врезался в столб
Инцидент произошел на ул. Терешковой. По данным МВД по Республике Бурятия, водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на столб.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Общество
Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Происшествия
Погибший в ДТП на Ленинградском мосту водитель мог быть угонщиком
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту угона автомобиля и гибели его водителя в результате ДТП.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
Политика
Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Польши не проводить официальные памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми
Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (77 процентов), трудности при отправке сообщений (18 процентов) и при входе в аккаунт (4 процента).
Баскетбол
ЦСКА выиграл у «Реала» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 19-го тура Евролиги.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Финансы
Bloomberg предсказал новое падение худшей в мире валюты
В первые дни 2020 года курс аргентинской валюты остается на уровне, близком к 60 песо за доллар, однако руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году Bloomberg называет наиболее точными, ожидает скорого начала нового падения.