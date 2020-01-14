Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Общество Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами банкам России Компания Microsoft с 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7, однако российские банки оказались к этому не готовы.

Общество Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.

Политика Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.

Политика Ветеран-разведчик назвал подлостью попытки Польши переписать историю Безумием и подлостью назвал политику польского руководства, объявившего СССР наравне с гитлеровской Германией виновным в развязывании Второй Мировой войны, герой России, ветеран Алексей Ботян 16 января в интервью РИА Новости.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Политика КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина Представители фракции КПРФ в Госдуме решили воздержаться при голосовании за кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

Шоу-бизнес Отец Меган Маркл собирается давать против нее показания в суде Принц Гарри и новоиспеченная супруга в октябре 2019 года заявили, что будут подавать в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.

Кино Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда» Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.

Политика Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.

Авто Автомобили с пробегом подорожали в России Сильнее всего автомобили с пробегом подорожали в Башкирии (+15,1%), Пермском крае (+15,5%) и Татарстане (+9,7%).

Политика В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

Политика Польский профессор рассказала о причинах ненависти к России Среди враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, блокирование газопровода «Северный поток – 2», а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.

Политика В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.