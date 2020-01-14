Экономика

Газета.RuГазета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
Читать в источнике
Комментировать94

Подробнее о событии

Торговое перемирие: что будет с рынками после сделки Китая и США

РБКвчера в 05:43

Что ждет Китай после торговой сделки с США

Газета.Ruвчера в 03:38

Рост импорта товаров США не повлияет на объем торговли КНР с другими странами

ПРАЙМ13 января в 22:27

Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

ТАСС14 января в 03:35

СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русском13 января в 23:43

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газета13 января в 21:30

«Остановить кровотечение»: что означает торговая сделка США с Китаем

РИА Новостивчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами банкам России

Компания Microsoft с 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7, однако российские банки оказались к этому не готовы.
Дождь вчера в 02:35
Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.
РБК 00:00
Политика

Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Lenta.ru 03:25
Политика

Ветеран-разведчик назвал подлостью попытки Польши переписать историю

Безумием и подлостью назвал политику польского руководства, объявившего СССР наравне с гитлеровской Германией виновным в развязывании Второй Мировой войны, герой России, ветеран Алексей Ботян 16 января в интервью РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:13
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Газета.Ru 01:48
Политика

КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина

Представители фракции КПРФ в Госдуме решили воздержаться при голосовании за кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Национальная служба новостей 03:12
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл собирается давать против нее показания в суде

Принц Гарри и новоиспеченная супруга в октябре 2019 года заявили, что будут подавать в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу.
ФАН 14 января в 21:55
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Кино

Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»

Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Newsroom24 вчера в 02:41
Происшествия

Мужчина, пытавшийся похитить девочку в Новой Ладоге, сдался полиции

49-летний продавец Полюстровского рынка сам обратился в полицию и рассказал, зачем пытался похитить ребенка.
АиФ Санкт-Петербург 02:47
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Lenta.ru вчера в 14:34
Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Lenta.ru вчера в 11:32
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ 14 января в 20:38
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Авто

Автомобили с пробегом подорожали в России

Сильнее всего автомобили с пробегом подорожали в Башкирии (+15,1%), Пермском крае (+15,5%) и Татарстане (+9,7%).
Автоновости дня 02:39
Теннис

Потапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге Australian Open

РИА Новости 03:03
Здоровье

Малышева назвала «самый хороший» рак

Lenta.ru вчера в 22:03
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Политика

Польский профессор рассказала о причинах ненависти к России

Среди враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, блокирование газопровода «Северный поток – 2», а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Известия вчера в 23:02
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Авто

Стартовали продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили вчера в 02:43
Энергетика

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное