Экономика

Газета.RuГазета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Что ждет Китай после торговой сделки с США

Газета.Ru03:38

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газета13 января в 21:30

«Остановить кровотечение»: что означает торговая сделка США с Китаем

РИА Новости00:00

США и Китай подпишут первую фазу торговой сделки, но это лишь начало пути, считают эксперты

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Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

ТАССвчера в 03:35

СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русском13 января в 23:43

Как торговая сделка с Китаем повлияет на шансы Трампа остаться на второй срок? Комментарий Георгия Бовта

BFM.ru01:39
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Общество

Программа маткапитала будет продлена до 2026 года — Путин

Глава государства добавил, что программа маткапитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года.
REGNUM 04:27
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Владимир Путин предложил провести голосование граждан по ряду изменений в Конституцию России

Не исключено, что всенародное голосование по правкам в Конституцию состоится уже в этом году.
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Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Газета.Ru вчера в 09:37
Общество

Голикова заявила о наличии средств на реализацию послания Путина

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РБК 07:09
Футбол

Месси назвал самого трудного опекуна в своей карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал самого трудного опекуна, с которым он сталкивался на футбольном поле во время карьеры.
Sport24.ru 04:37
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров

Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Planet Today 06:36
Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

По мнению российского президента Владимира Путина, пять ядерных держав, основавших Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, отмечает "Вести.ру".
Инфорос 06:01
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Ведомости 05:18
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru вчера в 08:28
Политика

Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе

Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Экономика сегодня 04:15
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
7 новостей 04:28
Спорт

Вышел мобильный шутер Warface: Global Operations

Состоялся релиз мобильного шутера Warface: Global Operations. Игра доступна бесплатно в App Store и Google Play.
Cyber.sports.ru 06:55
Политика

Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике

Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
REGNUM 07:19
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Экономика

Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Известия 07:11
Политика

Обращение Путина к Федеральному собранию в 2020 году. Главное

Владимир Путин 15 января обращается с посланием к Федеральному собранию. Президент выступает в выставочном зале «Манеж».
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Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
Наука

В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов

Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Planet Today вчера в 05:56
Общество

Женщину задержали за одиночный пикет у стен Кремля

Женщина устроила одиночный пикет в Александровском саду во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает «ОВД-инфо».
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Футбол

Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
News.ru 05:06
Общество

В России понизят пенсии в 2020 году

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что часть пенсионеров России должны быть готовы к сокращению пенсионных выплат в 2020 году.
News-24.ru 12 января в 23:13
Политика

Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга

Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
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Комедия «Холоп» превзошла фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Уфимские Заметки 12 января в 22:18
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Рухани извинился за задержку Ираном признания вины за сбитый Boeing

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Происшествия

В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Российская газета 03:21
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