Экономика
Газета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Японский миллиардер Мэзава ищет девушку для полёта в SpaceX
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Роберт Земекис снимет новый фантастический триллер
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Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика
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Федор Смолов сделал предложение несовершеннолетней внучке Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов сделал предложение Марии Юмашевой — внучке первого президента России Бориса Ельцина.
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Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение «Искандеров-М»
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.
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Авария Су-57 заблокировала экспорт истребителя в Китай
Авария Су-57 в конце декабря полностью заблокировала поставки истребителя Китаю.
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Экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-мастер» показал лучший результат на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Путешествия
Туристам в Турции придется дольше ждать заселения в гостиницу
Туристы, отдыхающие в Турции, будут вынуждены ждать заселения в гостиницы намного дольше.
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Компании Toyota и Daihatsu готовятся представить свой самый бюджетный кроссовер под новым брендом.
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Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
Найден без признаков жизни в блиндаже: опровергнут фейк о гибели контрактника ВСУ в результате обстрела
По последним сведениям, на позиции 56-й отдельной механизированной бригады без признаков жизни был обнаружен 26-летний военнослужащий.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Экономика
Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Общество
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Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Наука
Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки
Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Наука
Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН
Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Наука
Названы четыре типа старения организма
Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета выявили четыре типа старения человеческого организма.
Происшествия
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