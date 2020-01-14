Экономика

Газета.RuГазета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки Китая и США

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