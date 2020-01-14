Экономика
Газета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Общество
В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Автоспорт
Восьмой этап ралли «Дакар-2020» завершился победой экипажа Каргинова
Экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-мастер» показал лучший результат на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника
В Красноярском крае мужчина убил на охоте приятеля, перепутав его со зверем.
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020
Происшествия
В Хабаровске восстановлено отопление жилых домов после аварии на ТЭЦ
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Экономика
Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%
В 2019 году 68 980 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами.
Гаджеты
Если Apple сама не оснастит iPhone портами USB-C, то ее заставят это сделать
Если европейские законодатели добьются своего, то всем компаниям придется применять единый метод зарядки, и самый очевидный — это USB-C.
Экономика
В «РусГидро» переворачивают активы
По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.
Политика
Путин попросил Кудрина взять под контроль исполнение нацпроектов
Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина взять под контроль исполнение национальных проектов, назвав споры с Кабмином и экспертными сообществами в этом вопросе «естественными».
Общество
На Филиппинах активизировался вулкан Тааль
В провинции Батангас на Филиппинах началась массовая эвакуация жителей в связи с извержением вулкана Тааль.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Политика
Sohu: Китаю не нужен российский Су-57
Как сообщает информагентство «Sohu», после падения в конце декабря российского истребителя пятого поколения, Китай принял окончательное решение оказаться от его приобретения.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты от гриппа и ОРВИ
Кроме вакцинации, которая является «единственным надёжным способом защиты от гриппа», есть и ряд других мер, которые помогут не заразиться этой острой респираторной вирусной инфекцией.
Футбол
«Ливерпуль» отказался отдавать Шакири в аренду «Роме»
«Рома» не смогла арендовать полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Английский клуб отказался расставаться с футболистом из Швейцарии.
Политика
Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.