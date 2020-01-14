Экономика

Газета.RuГазета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Что ждет Китай после торговой сделки с США

Газета.Ru03:38

Как торговая сделка с Китаем повлияет на шансы Трампа остаться на второй срок? Комментарий Георгия Бовта

BFM.ru01:39

СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русском13 января в 23:43

США и Китай подпишут первую фазу торговой сделки, но это лишь начало пути, считают эксперты

ПРАЙМвчера в 16:20

Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

ТАССвчера в 03:35

«Остановить кровотечение»: что означает торговая сделка США с Китаем

РИА Новости00:00

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газета13 января в 21:30
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Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»

ИА InterMedia 13 января в 14:52
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В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Общество

Путин объявил о введении новых выплат за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию РФ, что с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Московский Комсомолец 04:20
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
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Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Газета.Ru 06:17
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

В Турции назвали срок полного ввода в строй ЗРС С-400

Работа турецких специалистов по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет завершена весной 2020 года.
REGNUM 06:25
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Игры

Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
КМВ Новости вчера в 12:51
Энергетика

«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
ГЛАС.RU 04:27
Наука

Ученые нашли слабое место живучих тихоходок

Ученые выяснили, какие температурные условия могу погубить самых живучих многоклеточных в мире — тихоходок.
Мойка78 00:08
Экономика

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.
Российская газета 06:56
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 13 января в 01:50
Хоккей

Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

RT на русском вчера в 23:30
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru вчера в 07:53
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец 05:11
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Энергетика

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 16:33
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
Авто

Составили список проблемных турбодвигателей

Эксперты журнала "За рулем" выяснили, почему за наддувными агрегатами закрепился негативный имидж и какие из них действительно можно назвать проблемными.
Новые автомобили вчера в 11:12
Политика

В Иране задержан автор видео попадания ракеты в украинский самолёт

Discover24 02:03
Политика

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Известия 13 января в 23:16
Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Вести.Ru 05:21
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

Полмиллиона украинцев получили гражданство РФ в 2019 году

За прошедший 2019 год почти 500 тысяч граждан Украины получили граждансто РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по вопросам миграции.
Московский Комсомолец вчера в 12:38
Политика

Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России

Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
РБК 07:03
Политика

На Украине пригрозили сорвать спектакль с участием Башарова

На Украине активисты угрожают сорвать спектакль «Идея фикс» с российским актером Маратом Башаровым, сообщают местные СМИ.
Взгляд.ру 06:49
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