Экономика
Газета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Экономика
Отставка правительства ослабила рубль
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Министр спорта Колобков ушел в отставку вместе с правительством
Министр спорта России Павел Колобков ушел в отставку вместе с правительством страны.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Политика
В Думе считают, что новый кабмин будет формироваться по действующей схеме
Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году
Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Наука
На основе стволовых клеток была создана 3D-модель нервной системы
Происшествия
Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус
Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Общество
В Иркутске люди полтора месяца живут в доме, покрытом толстым льдом
Дом начал напоминать замок Снежной королевы. Часть общежития отрезали от сетей, несмотря на живущих там людей.
Политика
Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
Наука
Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели
Происшествия
Под Мурманском задержан доверивший ампутацию студентам хирург
Хирург из Мурманской области, доверивший проведение ампутации конечности студентам-практикантам, не имеющим право самостоятельно оперировать, задержан.
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра
Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Политика
Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как
Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.
Энергетика
Пик добычи нефти в Пермском бассейне может быть ближе, чем кажется
Уровень добычи нефти в Пермском бассейне в США ближе к пику, чем предполагают многие прогнозы, считает Адам Уотероус, управляющий Waterous Energy Fund.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Общество
В московском загсе оценили возможность замены отчества на «матчество»
Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Шоу-бизнес
Неймар тайно встречается с русской моделью
Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.