Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.

Экономика Отставка правительства ослабила рубль Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политика В Думе считают, что новый кабмин будет формироваться по действующей схеме Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Происшествия Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.

Единоборства Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест 1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

Политика Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).

Политика Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.