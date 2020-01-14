Экономика
Газета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Автоспорт
Экипаж Каргинова одерживает очередную победу в ралли «Дакар-2020»
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии
Технологии
В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Общество
Минфин России согласился на появление частных судебных приставов
Подчеркивается, что у этих элементов частного исполнения нет возможности в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала откровенное фото в инстаграме
Откровенный образ Татьяны одним поклонникам понравился (некоторые даже назвали его смелый и пикантным), а другим нет.
Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Происшествия
От свиного гриппа умерла 39-летняя жительница Гая
От свиного гриппа А (H1N1) скончалась 39-летняя жительница Гая. Об этом 14 января сообщил портал vgae.ru.
Общество
Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Шоу-бизнес
Александр Серов пострадал в перестрелке
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Общество
Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Здоровье
В Китае допустили, что новый коронавирус передается между людьми
Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань в провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, не исключает, что возбудитель может передаваться от человека к человеку, но риск этого низок.
Общество
РЖД предлагают удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
РЖД хотят в два раза увеличить штрафы за курение и распивание спиртного в поездах.
Общество
СМИ узнали об угрозах для банков из-за прекращения поддержки Windows 7
Решение корпорации Microsoft прекратить поддержку операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков.
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Как сообщает SIC Noticias, португальский агент Жорже Мендеш будет работать над переходом экс-форварда «Спартака» в «Тоттенхэм» на правах аренды.
Гаджеты
Приложение Android Auto из Google Play загрузили более 100 млн раз
Специалисты уверены, что популярность приложения будет только расти, так как практически все новые автомобили на борту имеют мультимедийную систему с поддержкой интерфейса Android Auto.