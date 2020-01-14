Экономика

Газета.RuГазета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Что ждет Китай после торговой сделки с США

Газета.Ru03:38

«Остановить кровотечение»: что означает торговая сделка США с Китаем

РИА Новости00:00

Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

ТАССвчера в 03:35

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Известиявчера в 01:48

СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русском13 января в 23:43

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газета13 января в 21:30
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
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Мутко прокомментировал отставку правительства

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Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
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Отставка правительства ослабила рубль

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Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
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Авто

Автомобили Opel подешевеют в России

Пока Opel собирает в России только одну модель -- минивэн Zafira Life (перелицованный Peugeot Traveller), который стоит от 2 549 900 рублей.
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Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
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Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

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Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
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Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

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The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями

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"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
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Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
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