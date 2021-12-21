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СД «Газпрома» утвердил инвестпрограмму-2022 на уровне рекордных 1,758 трлн рублей

FINMARKET.RU - Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил инвестиционную программу на 2022 год на уровне рекордных 1757,68 млрд рублей, сообщила компания.
Финмаркет
Показатели инвестпрограммы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением компании в ноябре.
ПРАЙМ
"EBITDA... составит в 2021 году около 3,5 триллиона рублей, что станет для группы "Газпром" историческим рекордом".
РИА Новости
Объем долгосрочных финансовых вложений - 253,433 млрд руб.
Финмаркет

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