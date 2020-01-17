Общество

РБКРБКSEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах

Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и знала об их перепродаже на сером рынке. Такие выводы были сделаны из переписок между сотрудниками компании и инвесторами, говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC, подданном в суд Южного округа Нью-Йорка.
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SEC назвала намеренным нарушение Telegram законодательства о ценных бумагах

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Агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 году при президенте Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстановление доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Первым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона Кеннеди.
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