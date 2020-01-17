Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и знала об их перепродаже на сером рынке. Такие выводы были сделаны из переписок между сотрудниками компании и инвесторами, говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC, подданном в суд Южного округа Нью-Йорка.

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Политика Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.

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Спорт ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

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Общество Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

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Политика «Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.