Общество
РБКSEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах
Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и знала об их перепродаже на сером рынке. Такие выводы были сделаны из переписок между сотрудниками компании и инвесторами, говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC, подданном в суд Южного округа Нью-Йорка.
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Шоу-бизнес
75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
Политика
Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов
Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
Экономика
Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Происшествия
Полиция нашла родителей младенца, оставленного у больницы в Кузбассе
Как сообщалось, в четверг утром сторож больницы нашел ребенка, которого подбросил к дверям медучреждения неизвестный мужчина.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Политика
Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Политика
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Общество
В беременности сибирской школьницы обвинили 10-летнего мальчика
Общество
Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей
Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.
Технологии
Появилась новая официальная информация о PlayStation 5
Само собой, со временем страничку исправили, стерев все упоминания о новом контроллере, но интернет все помнит.
Кино
Россияне считают фильм «Джокер» главным претендентом на «Оскар»
Общество
Под Тверью нашли военное письмо немецкого солдата
В старом доме в Эммаусе под Тверью на чердаке обнаружили письмо немецкого солдата.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Происшествия
В Татарстане дети пожаловались на домогательства в социальном приюте
Гаджеты
В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги
На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
Космос
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Политика
Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию
Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.
Происшествия
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, скончался уже второй человек, заболевший им, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.