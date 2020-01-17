с чего всё началось

Основные слушания по делу назначены на конец февраля. В документе, в частности, представлена переписка сотрудников компании. По мнению SEC, из нее следует, что Telegram рассматривал токены Gram как ценные бумаги.

Власти США представили новые доказательства по спору с Telegram

Политика Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Политика Медведев прокомментировал свою отставку 15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Общество Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.

Происшествия В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.

Политика Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации «Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.