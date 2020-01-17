Общество
КоммерсантъВласти США представили новые доказательства по спору с Telegram
Основные слушания по делу назначены на конец февраля. В документе, в частности, представлена переписка сотрудников компании. По мнению SEC, из нее следует, что Telegram рассматривал токены Gram как ценные бумаги.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала заявление по разбирательству с Telegram, которое было подано в поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка.Коммерсантъ07:14
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Политика
Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Медведев прокомментировал свою отставку
15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Политика
Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Общество
Американца помиловали за несколько часов до казни
Приговоренный к казни американец получил помилование за несколько часов до смертельной инъекции.
Биатлон
Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Словакии
Российский биатлонист Семен Сучилов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.
Происшествия
В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Политика
В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств
У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
Происшествия
Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке
Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Политика
Украинский премьер объяснил заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему принял решение подать в отставку.
Происшествия
В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении
Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Общество
Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале
Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Авто
Раскрыта дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Объявлена дата проведения официального показа новой модели внедорожника Toyota Land Cruiser 300.
Политика
Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации
«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
Музыка
Эминем выпустил новый альбом и клип
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.