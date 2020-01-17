Общество

КоммерсантъКоммерсантъВласти США представили новые доказательства по спору с Telegram

Основные слушания по делу назначены на конец февраля. В документе, в частности, представлена переписка сотрудников компании. По мнению SEC, из нее следует, что Telegram рассматривал токены Gram как ценные бумаги.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала заявление
 по разбирательству с Telegram, которое было подано в поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка.
Коммерсантъ07:14

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SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах

РБК03:35

Власти США считают, что Telegram рассматривала токены Gram в качестве ценных бумаг

ТАСС06:20

SEC обвинил Telegram в намеренном нарушении законов о ценных бумагах

Московский Комсомолец05:30

Власти США представили новые доказательства по спору с Telegram

Коммерсантъ07:14

SEC и Telegram обнародовали правовые позиции

Ведомости00:29

Найдены новые доказательства нарушений Telegram в США

Телеканал 360°вчера в 18:16

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

REGNUMвчера в 18:00
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Политика

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Газета.Ru 06:59
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
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Названы разряжающие смартфоны Android-приложения

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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

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Медведев прокомментировал свою отставку

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 06:13
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Политика

Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Дни.ру 15 января в 08:56
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Российская газета 00:34
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Общество

Американца помиловали за несколько часов до казни

Приговоренный к казни американец получил помилование за несколько часов до смертельной инъекции.
Lenta.ru 06:40
Биатлон

Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Словакии

Российский биатлонист Семен Сучилов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.
РИА Новости 06:56
Происшествия

В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда

РИА Новости 15 января в 23:53
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам

С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
МедиаЗавод 06:50
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика

В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
РБК 06:20
Происшествия

Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
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Политика

Как живет премьер-министр России Михаил Мишустин

Дни.ру 04:46
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости 00:54
Политика

Украинский премьер объяснил заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему принял решение подать в отставку.
Lenta.ru 05:28
Происшествия

В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
РИА Новости 07:18
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Общество

Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Вести.Ru 02:28
Авто

Раскрыта дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Объявлена дата проведения официального показа новой модели внедорожника Toyota Land Cruiser 300.
Faktom вчера в 03:20
Политика

Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации

«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
РБК 06:41
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Эминем выпустил новый альбом и клип

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Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
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Комиссия по ценным бумагам и биржам
Агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 году при президенте Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстановление доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Первым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона Кеннеди.
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