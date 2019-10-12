Экономика
Газета.RuSEC добилась ограничения на проведение ICO Telegram Павла Дурова
Деньги от продажи токенов комиссия хочет конфисковать. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7027 источников, обновлено в 11:43, Вашингтон
Авто
Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Происшествия
Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля
По их данным, девушка была не замужем, работала в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском менеджером по продажам.
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте российских военных в Сирии
Взрывы произошли на маршруте патруля российской военной полиции, пострадали двое сирийских силовиков, сообщил глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Происшествия
На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян
На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России.
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Гаджеты
Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
Футбол
Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро
Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
В Международном детском центре "Артек" погиб 12-летний школьник из Санкт-Петербурга, отдыхавший в лагере с 23 сентября.
Кино
«Джокер» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Происшествия
В Буркина-Фасо 16 человек погибли при атаке боевиков на мечеть
Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 16 человек, двое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службе безопасности.
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Политика
Трамп рассказал о заключённой торговой сделке с Китаем
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
Наука
На WCIT в Ереване симфонический оркестр исполнил композицию, написанную ИИ
Происшествия
На Украине нарисовали граффити с Гитлером возле еврейского поселения
«В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — указывается в заявлении.
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб один человек и пять пострадали
В Московской области на дороге Кашира — Ненашево произошло столкновение трёх автомобилей, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Наука