Экономика

Газета.RuГазета.RuSEC добилась ограничения на проведение ICO Telegram Павла Дурова

Деньги от продажи токенов комиссия хочет конфисковать. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.
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