Экономика
Газета.RuSEC добилась ограничения на проведение ICO Telegram Павла Дурова
Деньги от продажи токенов комиссия хочет конфисковать. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.
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Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от фашистов
«Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских оккупантов», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 03:05
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Армия и оружие
Арабские страны накажут Турцию санкциями за агрессию в Северной Сирии
Арабские страны рассматривают возможность принятия экономических и политических действий в отношении Турции в порядке ответа на её вооружённую операцию в Сирии.
Царьград 10:15
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 10 октября в 17:18
Политика
Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
РБК 11:21
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости вчера в 11:51
Кино
Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Piter.tv вчера в 11:51
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 07:47
Происшествия
На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян
На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России.
Вести.Ru 05:29
Общество
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости 10:58
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Футбол
Агент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»
RT на русском 11:02
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Коммерсантъ 07:56
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Музыка
Группа «Кино» вновь выступит в Петербурге спустя 30 лет
В ходе посвященного 30-летию выхода альбома "Звезда по имени Солнце" мероприятия, на котором песни советского рок-певца Виктора Цоя исполнялись в обработке академических музыкантов, гитарист Юрий Каспарян объявил, что у организаторов проекта есть "сюрприз" для поклонников группы "Кино": фанатам был представлен трейлер с информацией о двух грядущих концертах воссоединившегося состава коллектива.
Газета.Ru 07:23
Футбол
Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»
Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.
Бомбардир.ру 07:55
Происшествия
В Буркина-Фасо 16 человек погибли при атаке боевиков на мечеть
Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 16 человек, двое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службе безопасности.
РИА Новости 11:27
Кино
СМИ назвали дату выхода новогоднего фильма «Как приручить дракона»
Праздничный выпуск анимационного фильма "Как приручить дракона" выйдет в декабре этого года на NBC, сообщает Popsugar.
РИА Новости 10:12
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
RT на русском 05:13
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 08:42
Наука
Японские ученые оживили мертвый мозг
Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.
Новые Известия вчера в 05:42
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь 02:04